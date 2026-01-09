Miranda Sarmento acusa PS e Esquerda de querer impedir classe média de arrendar um T3

O valor da renda moderada chegar aos 2.300 euros voltou a estar debaixo de fogo dos partidos da oposição no Parlamento, mas mais uma vez foi defendida pelo Governo. Desta vez, através do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que argumentou que não ir até esse valor na redução do IVA no arrendamento deixaria de fora a classe média em Lisboa. Depois de várias críticas dos diversos grupos parlamentares, Miranda Sarmento disse querer “esclarecer o conceito [do Governo] da renda moderada”. Em causa, a proposta de redução para 6% no IVA no arrendamento até 2.300 euros. O Parlamento discute esta sexta-feira as medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação Miranda Sarmento referiu que o conceito de renda moderada, deste Executivo, é “mais abrangente”.

E explicou que a proposta do Governo não acaba com as rendas acessíveis e que a renda moderada até o limite de 2.300 euros. “Até, eu sublinho, até 2.300 euros, significa que inclui as rendas de 1.000, de 1.200, de 1.500, de 1.700, de 2.000 [euros], inclui todas estas rendas”. Miranda Sarmento pegou depois no exemplo de Lisboa, em que afiançou que a mediana dos preços na cidade de Lisboa estará em torno de 1.800 euros, ou seja 18 euros/m2. “Significa que a renda de 2.300 euros dá para um apartamento de 128 metros quadrados. Um T3, algo que para uma família com dois filhos é absolutamente necessário”, concretizou. Por isso, Miranda Sarmento conclui que o Partido Socialista e a Esquerda estão a dizer “que a classe média, os enfermeiros, os professores, os técnicos superiores do Estado, os diretores de primeira e segunda linha de empresas que precisam, que queiram morar na cidade de Lisboa, em Benfica, em Sete Rios, no Lumiar, em Telheiras, que precisarem de um T3, não podem ter porque a renda, até aos 2.300 euros, não deve ser apoiada”.

Antes, o socialista Miguel Costa Matos, afirmara que dar incentivos a rendas até 2.300 euros é “gastar dinheiro em coisas que não funcionam”. O mesmo deputado crítica que “Portugal tem 30% das casas vazias”, a maior percentagem da OCDE e “as casas mais sobrevalorizadas”. O PS diz ainda que quem vender um imóvel que não habitou deve pagar mais impostos, deve pagar-se mais IMI com casas desocupadas e deve-se cobrar mais impostos aos estrangeiros que compram casas em Portugal para nem sequer viver lá.