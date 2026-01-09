Presidente de junta do Chega retira pelouros a vogais do seu próprio partido

O presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, retirou pelouros e competências a dois vogais do Chega, o mesmo partido pelo qual foi eleito, por "desempenho abaixo do esperado".

A informação consta de dois editais, publicados em 4 de dezembro e que podem ser consultados na página oficial da junta, nos quais se lê que o presidente da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, Nuno Carvalho, determina a retirada dos pelouros de Saúde, Educação, Desporto, Ambiente e Espaços Verdes atribuídos a Carla Serafim e de Equipamento Público, Iluminação pública, Mobilidade conferidos a Lourenço Ferreira, ambos eleitos vogais pelo Chega, com efeitos a partir de 3 de dezembro de 2025.

Nuno Carvalho justifica a decisão -- tomada pouco mais de um mês depois da posse dos novos eleitos municipais, na sequência das autárquicas de 12 de outubro -- com "o desempenho abaixo do esperado [...], materializado pela ausência de qualquer tipo de análise ou proposta para as áreas sob a sua responsabilidade".

A Lusa tentou contactar os dois vogais através da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, mas não obteve resposta.

Questionado pela agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Anjo afirmou que os motivos para a decisão de retirar os pelouros aos dois vogais "estão muito claros nos despachos emitidos" em dezembro.

"Ficaram aquém da expectativa", reiterou Nuno Carvalho, assegurando que não pediu aos dois vogais para renunciarem aos mandatos.

"Quando as pessoas não entendem que estão aquém das expectativas, ou por idade, ou por falta de experiência de vida, ou por ego -- eu acho que é mesmo um problema de egos --, alguém tem que reagir", justificou.

Já na primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Quinta do Anjo, em 29 de dezembro, disponível no canal de YouTube oficial, Nuno Carvalho, em resposta a questões levantadas por Pedro Rocha (eleito para a junta pela CDU -- coligação PCP/PEV), havia dito: "Expectativa, por si, é uma palavra que ilustra bem o seu significado: quando precisamos de mais ou esperamos ter mais."

Mas, "ficar aquém da expectativa não quer dizer incompetente", ressalvou, no que foi contrariado pelo vogal Lourenço Ferreira, presente na sessão.

"Acaba por ser, sim, um atestado de incompetência", disse, acrescentando que "não é verdade" que não tenha apresentado propostas.

"O meu trabalho na junta nunca foi, nem será comprometido", salientou, realçando que continuará a apresentar propostas.

Em resposta, o presidente da junta nada opôs a que Lourenço Ferreira continue a apresentar propostas, mas repetiu que até à reunião do executivo realizada em 3 de dezembro "não foi recebida nenhuma proposta" por parte dos dois vogais.

Lembrando que retirar e atribuir pelouros é "uma das capacidades e competências do presidente da freguesia", adiantou: "Os pelouros [retirados], por ora, assumo eu."

À Lusa, o autarca admitiu que a retirada de pelouros aos dois vogais teve "algum impacto político" e que provocou "algum incómodo" no seio do próprio partido Chega, mas garantiu que todos os problemas serão resolvidos dentro de pouco tempo.

Segundo Nuno Carvalho, já está prevista para 22 de janeiro, às 21h00, uma reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia, na qual espera ver aprovada uma renovação do executivo da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo.

Nas autárquicas do passado outubro, o Chega venceu a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo com 27,61% e 103 votos a mais do que a coligação PCP-PEV (26,01%). O PS -- que presidiu ao executivo anterior -- ficou em terceiro, com 24,66% dos votos.