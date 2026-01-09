Ouvir
PRESIDENCIAIS 2026

Santana Lopes recebe Seguro. “Oferece todas as garantias de idoneidade para poder exercer as mais altas funções”

09 jan, 2026 - 17:59 • Susana Madureira Martins

Um encontro entre o autarca da Figueira da Foz, eleito com apoio do PSD, a pedido de António José Seguro. Santana diz que indica quem apoia na corrida a Belém na próxima semana.

Santana Lopes: Presidência da República "ficará bem entregue" a Seguro
António José Seguro na Figueira da Foz com Pedro Santana Lopes. Foto: José Coelho/Lusa

O encontro não estava previsto na agenda de campanha, mas aconteceu a pedido do próprio António José Seguro, definido por Pedro Santana Lopes como “impoluto” e “uma pessoa que oferece todas as garantias de idoneidade para poder exercer as mais altas funções”.

O autarca da Figueira da Foz, reeleito em outubro com o apoio do PSD, recebeu no seu gabinete o candidato presidencial apoiado pelo PS e vê em Seguro um “motivo de descanso” perante a hipótese de o socialista ganhar a corrida a Belém.

Santana diz que só na próxima semana irá indicar quem apoia nas presidenciais de 18 de janeiro, mas, se Seguro for eleito, a Presidência da República “fica bem entregue”.

Questionado sobre se não tem receio que estes elogios a Seguro não caiam mal noutras candidaturas, o autarca figueirense respondeu seco: “Sou um homem livre.

