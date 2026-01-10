André Pestana não quer "nem mais um euro" para a NATO

O candidato presidencial André Pestana defendeu este sábado que a guerra que os portugueses devem travar é contra os baixos salários e reformas, a degradação ambiental e dos serviços públicos, não se enviando "nem mais um euro para a NATO".

"Sou o único candidato que diz abertamente 'nem mais um euro para a NATO', porque Portugal aceitou, o Governo português aceitou, a imposição de Trump e da NATO de passarmos a gastar 5% do nosso PIB [em defesa]", destacou.

André Pestana participou, esta tarde, na sua primeira arruada, que saiu do Largo da Portagem e rumou à Baixa da cidade de Coimbra, onde procedeu à distribuição de folhetos.

Pelo meio, foi abordado por alguns jovens que lhe pediram para explicar o que defende enquanto candidato ou para tirar fotografias, seguindo depois pelas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, na companhia da sua comitiva e de um boneco com a cara de André Ventura, envergando um saco que representavam 5 milhões de euros anuais em subsídios.

De acordo com o candidato presidencial, no ano passado Portugal gastou cerca de 4.400 milhões de euros em defesa.

"Se cumprimos os 5%, nós iremos passar a gastar anualmente cerca de 15 mil milhões: é mais do triplo! Ou seja, sou o único que diz claramente uma coisa: a guerra que nós temos de fazer não é contra os outros povos!", afirmou.

No seu entender, Portugal não precisa e não pode "alimentar a indústria do armamento", que "em grande parte é alimentar a indústria do armamento dos Estados Unidos".

"E isso tem consequências, torna-nos cúmplices do genocídio como aconteceu, por exemplo, e continua na Palestina, porque grande parte das armas que Israel usa são armas norte-americanas. Torna-nos cúmplices do que aconteceu na Venezuela e vai nos tornar cúmplices dos próximos ataques", sustentou, aludindo ainda a recentes afirmações de Donald Trump sobre a Gronelândia.

André Pestana considerou que "é uma desgraça haver tanto silêncio, cumplicidade ou o tal espírito Cristiano Ronaldo, quando também ele foi cúmplice".

"Tenho dois filhos e sei que muitas pessoas ficam assustadas, por exemplo, com o discurso de um dos candidatos, o almirante Gouveia Melo, que disse, há alguns meses, que se a NATO disser, os portugueses têm de estar preparados para morrer onde a NATO disser", referiu.