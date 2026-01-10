António Filipe lembra que dia 18 também se vota contra o pacote laboral

António Filipe aponta as incoerências de alguns dos candidatos às eleições presidenciais quando mudaram de “discurso” sobre o pacote laboral após a greve geral de 11 de dezembro.

“Alguns candidatos tinham manifestado o seu apoio entusiástico ao pacote laboral. Começaram, como diz o povo, a virar o bico ao prego e a adaptar o discurso perante a resposta dada pelos trabalhadores”, criticou, este sábado, o candidato apoiado pela CDU pedindo que o eleitorado não se deixe enganar.

“Os candidatos do consenso neoliberal fogem deste tema como o diabo foge da cruz”, disse durante o comício, este sábado, em Vila Nova de Gaia lembrando que a “próxima batalha contra o pacote laboral também se vai travar nas mesas de voto no próximo dia 18 de janeiro”.

E sobre uma eventual “convergência à esquerda” - tema pairou no dia de campanha da CDU – o ex-deputado comunista insistiu que tal só é possível “votando num candidato que seja de esquerda” retirando da equação António José Seguro, embora sem nunca o referir.

“Não se combate a direita votando em alguém que nunca a combateu. Em alguém que sempre se mostrou disponível para convergir com a direita e que nunca se manifestou contra as políticas da troika”, disse numa alusão ao candidato apoiado pelo PS.

Já Paulo Raimundo pediu para que “cada um se liberte das chantagens e das pressões” e que “cada um vote por si”.

O secretario geral comunista que se juntou, pela primeira vez, à campanha presidencial anunciando a presença do candidato na próxima ação de protesto contra o pacote laboral. “E sabem bem quem vão encontrar no próximo dia 13 em Lisboa, numa grande ação da CGTP para dizer mais uma vez não ao pacote laboral, lá estará o António Filipe”.

A candidatura de António Filipe é uma candidatura pela luta dos trabalhadores e pela garantia do cumprimento da Constituição.

“O António Filipe é o candidato do artigo 64 do direito à saúde do Serviço Nacional de Saúde”, apontou Raimundo para logo acrescentar que “é também o candidato do artigo 65 do direito a uma habitação digna para todos e para cada um”.