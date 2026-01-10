Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo pede que candidatos a Belém "deixem o cinismo e olhem para os problemas das pessoas"

10 jan, 2026 - 18:09 • Jaime Dantas

Para o candidato na corrida a Belém, "Portugal precisa de gente verdadeira, que não se anda a escrever em nins, que não se andam a esconder entre sins e nãos”, atirou o antigo almirante durante a ação deste sábado.

A+ / A-

Gouveia e Melo pede, este sábado, aos adversários na corrida a Belém que deixem o cinismo e olhem para os problemas concretos das pessoas.

Depois de ter estado durante a manhã na Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, o candidato presencial almoçou com dezenas de apoiantes em Gondifelos, Famalicão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo almirante lembra que o mundo está a mudar para pior, desde a saúde à defesa, e salienta que será preciso competência para lidar com os problemas que o futuro reserva.

Numa crítica a quem “está há 30 anos na política e vem pedir mais oportunidade”, lembra que os problemas só serão resolvidos com independência e competência, e não com “discursos de casamento”.

“Os senhores têm que se deixar de cinismo. Portugal precisa de gente verdadeira, que não se anda a escrever em nins, que não se andam a esconder entre sins e nãos”, diz, dirigindo-se aos candidatos apoiados pelos partidos.

O candidato a Belém segue para Santo Tirso, onde vai estar em contacto com a população.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)