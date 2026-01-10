Gouveia e Melo pede que candidatos a Belém "deixem o cinismo e olhem para os problemas das pessoas"

Gouveia e Melo pede, este sábado, aos adversários na corrida a Belém que deixem o cinismo e olhem para os problemas concretos das pessoas.

Depois de ter estado durante a manhã na Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, o candidato presencial almoçou com dezenas de apoiantes em Gondifelos, Famalicão.

O antigo almirante lembra que o mundo está a mudar para pior, desde a saúde à defesa, e salienta que será preciso competência para lidar com os problemas que o futuro reserva.

Numa crítica a quem “está há 30 anos na política e vem pedir mais oportunidade”, lembra que os problemas só serão resolvidos com independência e competência, e não com “discursos de casamento”.

“Os senhores têm que se deixar de cinismo. Portugal precisa de gente verdadeira, que não se anda a escrever em nins, que não se andam a esconder entre sins e nãos”, diz, dirigindo-se aos candidatos apoiados pelos partidos.

O candidato a Belém segue para Santo Tirso, onde vai estar em contacto com a população.