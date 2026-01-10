Gouveia e Melo prepara para "dirimir problemas" entre partidos porque "não tem rabo preso"

O candidato presidencial Gouveia e Melo disse esta sexta-feira estar preparado para dirimir problemas entre partidos porque não tem "nenhum rabo preso" e as pessoas o veem como um árbitro isento, prometendo que, se for eleito, trabalhará incansavelmente.

"Estou bem preparado para essa missão [para defender os interesses dos portugueses], como estou bem preparado para dirimir problemas entre partidos. Porquê? Porque eu não tenho nenhum rabo preso a uma porta de um partido qualquer onde tenha passado a minha vida", afirmou.

Numa intervenção num jantar com apoiantes em Aveiro, o candidato disse ainda que quando alguém olhar para si, o vê "como um árbitro isento, independente, honesto, que quer, na realidade, resolver um problema e não que quer entrar numa lógica de poder político ou partidário".

Falando na ideia de um país "adiado" e "improvisado", Gouveia e Melo lamentou que, sempre que há problemas em Portugal, apareçam "soluções imediatas", mas nada se concretiza porque não há verdadeira gestão, afirmando-se preparado para liderar um país devido à sua experiência.

"Nós vivemos, verdadeiramente, num país que, às vezes, tem qualquer coisa de estranho. Porque improvisa, porque adia, porque não se materializa em soluções verdadeiramente pragmáticas que resolvem problemas e nos fazem avançar. E é esse país que eu quero contrariar", sublinhou.

Gouveia e Melo recusou ainda estar a atacar os seus adversários, dizendo que tem o direito de mostrar aos portugueses quem é através de "algum "marketing´" para transmitir as suas qualidades para o cargo de Presidente da República, embora não goste de o fazer, assumiu.

Por fim, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada pediu para que os eleitores que vão votar antecipadamente, no próximo domingo, que "pensem em quem vão votar", apelando a que votem para "escolherem o novo Portugal".