Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo promete ser a "formiga" que trabalha para o inverno que se avizinha

10 jan, 2026 - 23:58 • Jaime Dantas

Candidato presidencial a Belém diz que a escolha certa é estar ao lado dos portugueses nos momentos de incerteza, uma vez que os seus interesses não são particulares e sim os do povo.

A+ / A-

Gouveia e Melo alertou este sábado que o país está adormecido perante um "inverno que está a chegar".

Num jantar com apoiantes em Penafiel, o antigo almirante prometeu ser a "formiga" que vai trabalhar para resolver os problemas do futuro, diferente das "cigarras" - os seus adversários, diga-se - que se perdem em discursos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Nós não estamos a fazer o nosso trabalho de casa. Estamos adormecidos, contentes e, por isso, estamos na política da cigarra, e tínhamos que estar neste momento, em que temos capacidade para isso, a começar a fazer a política da formiga. Porque o inverno vem aí. Quando esse inverno vier, a pessoa que está convosco ao lado não pode ter interesses para além do grande interesse geral e do interesse comum que são os portugueses", disse.

Gouveia e Melo ataca ainda a demagogia do governo em relação às medidas do para o SNS, depois do primeiro ministro ter anunciado um reforço de 275 novas ambulâncias que, afinal, estavam previstas nos orçamentos dos executivos do antigo primeiro-ministro António Costa.

"Eu não sou contra nenhuma governação, eu quero é que a governação seja exigente. E a primeira exigência é dizer que falhámos. Não é fazer coisas que ninguém sabe quando é que vão acontecer e que já estavam programadas antes. Isso é demagogia pura. Se os senhores querem demagogia, têm muitos candidatos para votar, mas não sou eu que sou o demagogo", acrescentou.

O candidato a Belém tem uma agenda reduzida para este domingo em comparação com a deste sábado. Gouveia e Melo passa por Boticas, Chaves, e encerra o dia com mais um jantar com apoiantes, desta vez em Ponte de Lima.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)