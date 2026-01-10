Gouveia e Melo promete ser a "formiga" que trabalha para o inverno que se avizinha

Gouveia e Melo alertou este sábado que o país está adormecido perante um "inverno que está a chegar".

Num jantar com apoiantes em Penafiel, o antigo almirante prometeu ser a "formiga" que vai trabalhar para resolver os problemas do futuro, diferente das "cigarras" - os seus adversários, diga-se - que se perdem em discursos.

"Nós não estamos a fazer o nosso trabalho de casa. Estamos adormecidos, contentes e, por isso, estamos na política da cigarra, e tínhamos que estar neste momento, em que temos capacidade para isso, a começar a fazer a política da formiga. Porque o inverno vem aí. Quando esse inverno vier, a pessoa que está convosco ao lado não pode ter interesses para além do grande interesse geral e do interesse comum que são os portugueses", disse.

Gouveia e Melo ataca ainda a demagogia do governo em relação às medidas do para o SNS, depois do primeiro ministro ter anunciado um reforço de 275 novas ambulâncias que, afinal, estavam previstas nos orçamentos dos executivos do antigo primeiro-ministro António Costa.

"Eu não sou contra nenhuma governação, eu quero é que a governação seja exigente. E a primeira exigência é dizer que falhámos. Não é fazer coisas que ninguém sabe quando é que vão acontecer e que já estavam programadas antes. Isso é demagogia pura. Se os senhores querem demagogia, têm muitos candidatos para votar, mas não sou eu que sou o demagogo", acrescentou.

O candidato a Belém tem uma agenda reduzida para este domingo em comparação com a deste sábado. Gouveia e Melo passa por Boticas, Chaves, e encerra o dia com mais um jantar com apoiantes, desta vez em Ponte de Lima.