Jorge Pinto quer "passar para a ofensiva" para recuperar país "inclinado à direita"

O candidato presidencial Jorge Pinto disse este sábado estar "farto de estar apenas na defensiva" e que "este é o momento de passar para a ofensiva", argumentando que é preciso recuperar o país por estar "tão inclinado à direita".

Num discurso no jantar comício, na Academia Almadense, em Almada, Jorge Pinto disse que a sua candidatura existe, porque a "República está em risco e precisa de ser defendida".

"Este é o momento aqui, desde Almada, que vamos começar a dar a volta a isto. Vamos começar a recuperar o nosso país e trazê-lo de volta para onde ele deve estar. O país da liberdade, o país da democracia, o país da dignidade, o país, sim, da esquerda progressista, europeísta, ecologista, que todos nós aqui representamos", apelou perante uma sala cheia.

O candidato apoiado pelo Livre acredita que "já basta de ter um país tão inclinado à direita", acrescentando que é preciso recuperá-lo e que a sua candidatura será a "mesmo a grande surpresa no dia 18".

Antes, Jorge Pinto declarou que "já é chegado o tempo de termos mais pessoas reais na política" e "menos personas, menos agências de comunicação que basicamente ditam palavra por palavra o que os outros candidatos vão dizer", pedindo "quem pense pela sua cabeça e fale pelas suas emoções, porque as emoções também são importantes na política".

Referindo-se a um artigo do semanário "Expresso" sobre como a polarização política pode dividir famílias e amizades, o candidato a Belém lamentou que a questão já tenha chegado a Portugal, mas pediu a quem o ouvia que não deixassem o ódio corromper as suas relações e valorizassem as discordâncias num regime democrático.

"Não esqueçamos nunca o que é a 'nuance', não esqueçamos nunca que mesmo discordando, mesmo às vezes discordando de uma maneira para lá da linha vermelha que se calhar deveríamos respeitar quando falamos com um amigo ou com um familiar, no dia a seguir os básicos regressam. Porque no dia a seguir aquela pessoa vai continuar a ser o nosso colega de trabalho, vai continuar a ser o nosso irmão, o nosso primo", enfatizou.