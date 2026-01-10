Ouvir
  • 10 jan, 2026
Mendes recebe críticas sobre saúde enquanto toma café mas volta a dizer que não avalia ministros

10 jan, 2026 - 14:20 • Manuela Pires , Daniela Espírito Santo

Em Viana do Castelo, Marques Mendes ouviu queixas sobre a saúde, as baixas pensões e a habitação. O candidato apoiado pelo PSD fala em desabafos e, aos jornalistas, diz que também está preocupado com a saúde e que já apresentou algumas soluções, mas recusa-se a pedir a demissão de ministros.

Não foi preciso andar muito. Marques Mendes tinha acabado de sair do carro, em Viana do Castelo, e ainda nem tinha tomado café, quando ouviu um homem dirigir-se a si e garantir que não ia votar nele.

"Não vou votar em si", disse. "Não? Então pronto, se quiser vir tomar um café comigo, conversamos", respondeu o candidato.

Dentro do café há quem esteja à espera, com vários apelos, com a saúde, as baixas pensões e os problemas dos jovens em especial destaque. Aos lamentos de quem o aborda, Marques Mendes garante que "não deve haver candidato que tantas vezes fale dos idosos". "Mas os jovens também querem comprar casa e não podem", continua uma mulher, antes de outra, mais adiante, apontar, por sua vez, o dedo à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, numa semana marcada pela morte de três pessoas enquanto esperavam pelo socorro do INEM.

"A ministra não presta para nada, tem de ir para a rua", defende uma pessoa que passa. Marques Mendes não se importa com o desabafo, mas admite que "vai ser difícil resolver" o problema do SNS "enquanto não houver mexidas reformistas na saúde".

O candidato presidencial garante que "já apresentou várias ideias" sobre este dossiê, mas que não vai pedir a cabeça de nenhum governante.

"Defini há muitos meses que um Presidente da República não tem que avaliar um ministro nem pedir a demissão de um ministro. Isso não é tarefa do Presidente da República", repete.

  • 10 jan, 2026
