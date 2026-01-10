Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais. Ventura espera receber apoio de Montenegro na segunda volta

10 jan, 2026 - 14:45 • Filipa Ribeiro , Daniela Espírito Santo

Candidato presidencial esteve no mercado de Portalegre, distrito em que o Chega venceu nas legislativas. Ouça a reportagem da jornalista da Renascença Filipa Ribeiro.

A+ / A-
Presidenciais. Ventura espera receber apoio de Montenegro na segunda volta
Candidato presidencial esteve no mercado de Portalegre, distrito em que o Chega venceu nas legislativas. Ouça a reportagem da jornalista da Renascença Filipa Ribeiro.

Depois de defender que quer ser um Presidente da República que coloque o Governo na ordem, André Ventura espera receber o apoio de Montenegro na segunda volta das presidenciais deste ano.

O candidato presidencial esteve esta manhã no mercado de Portalegre, distrito que o Chega venceu nas legislativas. Por lá, tentou ser a voz da consciência do primeiro-ministro, pois entende que, numa segunda volta com Seguro, a AD o deve apoiar.

Ventura veio acompanhado pela mulher ao mercado de Portalegre que, ao contrário do candidato, parece mais reticente sobre a vitória nestas eleições. Na volta, cruzou-se com Ana Nunes, que tem uma loja de bordados e não parece convencida. Na banca dos legumes, Isabel gosta de Ventura, mas preferia vê-lo noutro papel.

O marido, ao lado, aproveitou a oportunidade para fazer um reparo, mas não desmoralizou o candidato apoiado pelo Chega, que aproveita para atacar o PSD.

Já de tangerinas na mão, Ventura seguiu esperançoso de conseguir vantagem, numa reportagem da jornalista da Renascença Filipa Ribeiro, que pode ouvir na íntegra aqui e em antena.

A campanha eleitoral vive hoje o seu sétimo dia. As eleições, essas estão marcadas para 18 de janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)