Presidenciais. Ventura espera receber apoio de Montenegro na segunda volta

Depois de defender que quer ser um Presidente da República que coloque o Governo na ordem, André Ventura espera receber o apoio de Montenegro na segunda volta das presidenciais deste ano.

O candidato presidencial esteve esta manhã no mercado de Portalegre, distrito que o Chega venceu nas legislativas. Por lá, tentou ser a voz da consciência do primeiro-ministro, pois entende que, numa segunda volta com Seguro, a AD o deve apoiar.

Ventura veio acompanhado pela mulher ao mercado de Portalegre que, ao contrário do candidato, parece mais reticente sobre a vitória nestas eleições. Na volta, cruzou-se com Ana Nunes, que tem uma loja de bordados e não parece convencida. Na banca dos legumes, Isabel gosta de Ventura, mas preferia vê-lo noutro papel.

O marido, ao lado, aproveitou a oportunidade para fazer um reparo, mas não desmoralizou o candidato apoiado pelo Chega, que aproveita para atacar o PSD.

Já de tangerinas na mão, Ventura seguiu esperançoso de conseguir vantagem, numa reportagem da jornalista da Renascença Filipa Ribeiro, que pode ouvir na íntegra aqui e em antena.

A campanha eleitoral vive hoje o seu sétimo dia. As eleições, essas estão marcadas para 18 de janeiro.