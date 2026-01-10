Rangel diz que a semana “foi de aquecimento” e o “sprinter” Marques Mendes vai ganhar as eleições

“Esta semana que acabou foi apenas e só a semana do aquecimento. E agora não tenham dúvidas, o nosso ‘sprinter’ Luís Marques Mendes vai disparar e já no domingo, dia 18, vai chegar em primeiro à meta. Não tenham qualquer dúvida sobre isso”, concluiu Paulo Rangel.

O ministro dos negócios estrangeiros pediu aos apoiantes para não ficarem desanimados com os resultados porque esta semana foi apenas o aquecimento, e que Mendes vai vencer as eleições no dia 18 de janeiro.

“Vou ouvindo uns zunzuns de que ‘agora há este que está à frente, agora há este que está atrás, agora vem um, agora vem outro, estão nervosos, estão muito animados, estão um pouco inquietos, ai, agora estão mais animados outra vez”, brincou Paulo Rangel.

Ao almoço, o convidado especial foi Paulo Rangel que começou por analisar as sondagens, dizendo que esta primeira semana de campanha foi apenas o aquecimento para a “vitória”.

Ao longo desta primeira semana de campanha, Marques Mendes está a tentar passar ao lado das sondagens e desvalorizar os resultados negativos da tracking pool diária da pitagórica para a TSF, JN e TVI, dizendo sempre que “vocês se vão enganar todos nisso, acho que se vão enganar todos redondamente”.

Apesar da forte convicção, é preciso estar atento aos outros adversários desta corrida e Paulo Rangel avisou para os perigos de eleger Seguro, Cotrim ou Gouveia e Melo.

“Está diante de nós uma aventura liberal que pode pôr em causa a estabilidade social, a previsibilidade, a garantia e a segurança de colaboração com o governo”, disse Rangel sobre João Cotrim de Figueiredo.

O antigo líder da Iniciativa Liberal é o que mais preocupa a campanha de Marques Mendes, mas Paulo Rangel não esquece António José Seguro “o candidato socialista das esquerdas”, que considera ter estado “num retiro esfíngico” e que “esteve 10 anos fora, ninguém lhe conhece o pensamento, houve uma espécie de e eclipse no seu pensamento” tal como Gouveia e Melo, referiu Rangel que conclui que o voto nestes dois candidatos “são dois votos em branco”.

No almoço em Vila Verde, Paulo Rangel elogiou o candidato apoiado pelo PSD e CDS porque é uma pessoa de confiança e que garante a estabilidade.

“Temos de ter ao leme do país pessoas de confiança, pessoas que garantam estabilidade, pessoas que, sendo independentes dos governos, não tenham a vertigem de deitar governos abaixo ou de estar constantemente a perturbar a atividade governativa”, disse Paulo Rangel.

Marques Mendes já definiu qual o perfil que quer adoptar na presidência que passam pela “liderança com firmeza e com tranquilidade”.

“Uma liderança com firmeza, mas uma liderança com tranquilidade. Firmeza de convicções. Firmeza de ideias. Firmeza na defesa da estabilidade. Firmeza na defesa do interesse nacional. Firmeza a exigir resultados para as pessoas”, defende Marques Mendes.

As críticas à ministra da saúde e queixas sobre as pensões baixas

Em Viana do Castelo, o som dos bombos chamou a atenção das poucas pessoas que andavam pelas ruas da cidade e a comitiva onde esteve também Rui Moreira, o mandatário nacional, esperando pelo candidato que fica rodeado pelas bandeiras e pelos apoiantes.

Mas nem foi preciso andar muito para encontrar logo um homem que diz ser votante do PSD, mas que desta vez escolheu outro candidato.

“Não vou votar em si.

-Não? Mas se quiser vir tomar um café comigo, conversamos.

-Mas eu sempre fui votante no PSD, mas desta vez não” garante o homem, que recusa o convite porque está atrasado para o trabalho.

Mendes não consegue convencer este homem que admite aos jornalistas vai votar em João Cotrim de Figueiredo, e já dentro da pastelaria onde foi tomar um café, ainda nem se tinha sentado e já uma mulher o aborda para fazer um apelo sobre as baixas pensões e os jovens.