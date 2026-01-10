Saúde. Cotrim considera "insuficiente" pressão e contactos "desconhecidos" de Marcelo

10 jan, 2026 - 13:22 • Alexandre Abrantes Neves
Não quer ser “injusto”, mas tudo parece convencê-lo nesse sentido. João Cotrim de Figueiredo disse este sábado acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa não está a exercer suficiente pressão sobre o governo em matérias de saúde.
“Com toda a honestidade penso que não [é suficiente], mas também não quero ser injusto porque desconheço e, já disse isso várias vezes, a natureza e até o tom dos contactos do senhor Presidente da República com o senhor primeiro-ministro”, afirmou em resposta à Renascença, depois de visitar a Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha.
As declarações da noite desta sexta-feira fizeram Cotrim de Figueiredo elogiar o contacto entre Belém e São Bento – “Estou de acordo com Marcelo que é matéria que se deve levantar com o primeiro-ministro e não com a ministra” –, mas também de, ironicamente, criticar o tempo que demorou até que esse diálogo fosse conhecido.
“Pelos vistos, nós desconhecíamos que eram esses contactos que aparentemente são diários ou quase com o Primeiro-Ministro sobre os seus temas da saúde”, afirmou.
A única manhã de sábado de campanha foi passada em terreno que Cotrim ainda está a apalpar: os mercados e feiras. Nas Caldas da Rainha, em terra de António José Seguro, Cotrim recebeu apoio de simpatizantes de outros espetros políticos, mas curiosamente o nome do socialista não veio à baila em nenhuma das conversas com a população.
Mais do que os já expectáveis social-democratas descontentes com a candidatura de Marques Mendes, este sábado Cotrim recebeu também palavras de incentivo de uma caldense que já converteu apoiantes de André Ventura. “O meu marido é do Chega, mas desta vez vota em si”.
Com as sondagens de feição e a colocarem-no bem à frente de Marques Mendes, Cotrim recusa mudanças de estratégia, mas não diz inequivocamente que não está interessado no eleitorado de André Ventura, o único à direita à sua frente nos estudos de opinião.
“As sondagens que têm saído, por muito simpáticas que possam ser, estão perfeitamente dentro da margem dele, portanto posso estar em primeiro como em último. Não dou ninguém lá para trás, para a frente, nada por adquirido. A estratégia eleitoral não se faz em função de uma informação conjuntural esporádica, por muito agradável que ela possa ser – faz-se com muito mais convicção”, esclareceu, depois de questionado pela Renascença.
O episódio sobre adversários que mais gargalhadas arrancou foi, contudo, quando se cruzou em plena feira com Jorge Pinto. O candidato apoiado pelo Livre rejeitou desistir da corrida e, em resposta, sugeriu que Cotrim de Figueiredo está a candidatar-se a Belém para ganhar destaque e voltar à liderança da IL.
“Jorge Pinto tem muitas ideias. A maior parte delas não faz sentido nenhum”, retorquiu Cotrim, para fechar o tema.