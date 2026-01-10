Saúde. Cotrim considera "insuficiente" pressão e contactos "desconhecidos" de Marcelo

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:



Não quer ser "injusto", mas tudo parece convencê-lo nesse sentido. João Cotrim de Figueiredo disse este sábado acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa não está a exercer suficiente pressão sobre o governo em matérias de saúde. "Com toda a honestidade penso que não [é suficiente], mas também não quero ser injusto porque desconheço e, já disse isso várias vezes, a natureza e até o tom dos contactos do senhor Presidente da República com o senhor primeiro-ministro", afirmou em resposta à Renascença, depois de visitar a Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha.

As declarações da noite desta sexta-feira fizeram Cotrim de Figueiredo elogiar o contacto entre Belém e São Bento – “Estou de acordo com Marcelo que é matéria que se deve levantar com o primeiro-ministro e não com a ministra” –, mas também de, ironicamente, criticar o tempo que demorou até que esse diálogo fosse conhecido. “Pelos vistos, nós desconhecíamos que eram esses contactos que aparentemente são diários ou quase com o Primeiro-Ministro sobre os seus temas da saúde”, afirmou.

Jorge Pinto e as ideias "sem sentido" A única manhã de sábado de campanha foi passada em terreno que Cotrim ainda está a apalpar: os mercados e feiras. Nas Caldas da Rainha, em terra de António José Seguro, Cotrim recebeu apoio de simpatizantes de outros espetros políticos, mas curiosamente o nome do socialista não veio à baila em nenhuma das conversas com a população. Mais do que os já expectáveis social-democratas descontentes com a candidatura de Marques Mendes, este sábado Cotrim recebeu também palavras de incentivo de uma caldense que já converteu apoiantes de André Ventura. “O meu marido é do Chega, mas desta vez vota em si”. Com as sondagens de feição e a colocarem-no bem à frente de Marques Mendes, Cotrim recusa mudanças de estratégia, mas não diz inequivocamente que não está interessado no eleitorado de André Ventura, o único à direita à sua frente nos estudos de opinião.