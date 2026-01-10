Ouvir
Saúde. Seguro pede "coragem política" para não faltar dinheiro à saúde

10 jan, 2026 - 12:20 • Susana Madureira Martins , Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo

Aos jornalistas, o candidato apoiado pelo Partido Socialista confirmou que está "desejoso" de receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, exatamente para falar do Serviço Nacional de Saúde, que considera "prioridade".

A jornalista da Renascença Susana Madureira Martins acompanhou as "conversas muito prolongadas" de Seguro com as "pessoas que lhe apresentaram queixas" no mercado, em Braga.

Este sábado é o sétimo dia de campanha para as eleições presidenciais do próximo dia 18 de janeiro e, a esta hora, quase todos os candidatos presidenciais já estão na rua.

O primeiro a ir para o terreno esta manhã foi António José Seguro, que foi ao mercado em Braga. A jornalista da Renascença Susana Madureira Martins acompanhou as "conversas muito prolongadas" do candidato com as "pessoas que lhe apresentaram queixas". No "menu" estiveram, sobretudo, queixas sobre "rendas muito altas e despejos na cidade", bem como os "problemas graves na saúde".

Aos jornalistas, o candidato apoiado pelo Partido Socialista confirmou que está "desejoso" de receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, exatamente para falar do Serviço Nacional de Saúde, garantindo que, se for eleito na corrida a Belém, dará "vários murros na mesa". Ao eleitorado, pede "uma oportunidade".

Depois do almoço, o líder do Partido Socialista, José Luís Carneiro, vai juntar-se à caravana, na Póvoa de Lanhoso. Será a segunda vez que o líder do PS aparece no período de campanha eleitoral.

Seguro não foi, no entanto, o único a ir ao mercado. Quatro outros candidatos também tiveram a mesma ideia, este sábado: Gouveia e Melo foi à Feira de Matosinhos, André Ventura está no mercado em Portalegre e Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto escolheram ambos estar na Praça da Fruta, nas Caldas da Rainha, com meia hora de diferença.

Para a hora de almoço está marcado o arranque deste dia de campanha para Marques Mendes, com contacto com a população em Viana do Castelo, enquanto que o comunista António Filipe começa o dia com uma visita ao Clube Desportivo CPN em Ermesinde.

