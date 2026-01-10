Seguro questiona o que "está por trás" da eleição adiada de órgãos externos da AR

O candidato António José Seguro considerou esta sexta-feira inacreditável que membros do Conselho de Estado e juízes do Tribunal Constitucional ainda não tenham sido eleitos pelo parlamento, questionando o que "está por trás" do novo adiamento para depois das presidenciais.

Num comício com casa cheia em Coimbra, e já depois de ter terminado o Conselho de Estado que decorreu durante a tarde em Lisboa, Seguro voltou a fazer avisos quanto ao equilíbrio do sistema político e à maioria de direita que "dispõe de mais dois terços que pode inclusivamente proceder à eleição dos juízes que faltam no Tribunal Constitucional e nos cinco membros do Conselho de Estado".

"É aliás inacreditável que o Estado de Direito tenha realizado eleições em maio do ano passado e, passado estes meses todos, ainda não tinha conseguido, com o novo parlamento, fazer a eleição dos cinco representantes no Conselho de Estado. O mesmo em relação ao Tribunal Constitucional", criticou.

O candidato presidencial apoiado pelo PS referiu que estas eleições foram novamente adiadas "para depois da realização das eleições presidenciais".

"E eu pergunto porquê? O que é que está por trás disto, deste novo campo político. O que é que eles querem fazer depois de passadas as eleições?", questionou.

De acordo com Seguro, o voto na sua candidatura "é necessário" e não "por razões partidárias ou por razões ideológicas".

"É um voto indispensável para equilibrar o sistema político e impedir a concentração de poder em Portugal e impedir o poder absoluto no nosso país", apelou.

O candidato apoiado pelo PS defendeu que "nada do que é preciso fazer" em Portugal "exige que se faça uma revisão da Constituição".