André Pestana quer Forças Armadas a prevenir incêndios

11 jan, 2026 - 14:22 • Jaime Dantas

O candidato presidencial pede que não seja investido "nem mais um euro" na NATO, porque, diz, "a guerra que temos de fazer não é contra os povos, é contra a tragédia dos incêndios".

André Pestana quer as Forças Armadas a participar na prevenção contra incêndios, revelou este domingo o candidato presidencial, durante uma ação de campanha no "Mercadinho da margem esquerda", em Coimbra, onde também esteve Catarina Martins.

O fundador do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.T.O.P.) não quer "nem mais um euro" a ser usado "para a NATO" e defende que os militares devem concentrar-se "nas verdadeiras guerras do país", como os fogos florestais.

"Durante o inverno devíamos estar todos a fazer o trabalho de casa e a limpar as matas. Comigo na Presidência não ia nem mais um euro para a NATO e para as suas guerras, porque a guerra que temos de fazer não é contra os povos, é contra a tragédia dos incêndios, a guerra contra os baixos salários, as baixas pensões, a destruição ambiental, a degradação dos serviços públicos", elenca.

O candidato lamenta que o assunto não tenha sido discutido nos debates, garantindo que, "se estivesse presente, não teria sido esquecido".

Pestana defende, ainda, que sejam reforçados os "incentivos para que as pessoas vivam no interior" e que fomentem a produção regional.

"Aqui estão representados produtos regionais e uma das formas de combater os incêndios é aumentar a produtividade e a economia local, nomeadamente do interior, que está a ser muito esquecido", disse, naquele mercado composto por pequenos produtores da região de Coimbra.

