Presidenciais 2026

Catarina Martins promete ser "travão de emergência" na crise da habitação

11 jan, 2026 - 13:50 • Jaime Dantas

Numa ação de campanha em Coimbra, a candidata a Belém considerou a habitação uma "questão de regime" porque "as pessoas têm que poder ter acesso à habitação com os salários que ganham", acusando o Governo de agravar o problema.

Catarina Martins em Coimbra. No "Mercadinho da margem esquerda" muitos elogios à "mulher de armas"

Pode ser mera coincidência toponímica mas, na manhã deste domingo, a candidata presidencial Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, foi recebida de braços abertos pelos vários produtores locais do "Mercadinho da margem esquerda", no Exploratório de Ciência Viva da Universidade de Coimbra.

Tinha acabado de chegar e Ana Ferreira já pedia que a candidata autografasse uma garrafa do vinho que produz. A pequena empresária conta que já tem por hábito colecionar as assinaturas de "mulheres de armas".

"Já conheço o percurso da Catarina Martins e é uma mais-valia também estarmos representados com uma mulher de armas no poder", diz a produtora vinícola.

A "mulher de armas" prometeu este domingo usar todo o "arsenal" para combater a crise na habitação, mesmo que seja contra um governo que acusa de a querer agravar, ao aprovar na generalidade uma medida que "considera uma renda de 2300 euros moderada" e apelida de baixa "uma renda de 1000 euros, acima do salário mínimo".

"Isto é uma questão de regime, porque as pessoas têm que poder ter acesso à habitação com os salários que ganham. E eu queria deixar a certeza de que eu me oporei. Eu serei esse travão de emergência", garante.

Pé no acelerador só na campanha eleitoral, na expectativa de, no dia 18, "estacionar" em Belém, mas, para já, o destino é o Porto, onde a eurodeputada visita, pelas 17h00, o "Laboratório da Felicidade - Cidades para as pessoas".

