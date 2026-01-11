Cotrim denuncia alegadas pressões no PSD e desafia Mendes: “Façam uma campanha melhor”

João Cotrim de Figueiredo classifica como "muito graves" as denúncias pontuais de militantes do PSD que se dizem pressionados para não votar em si.

No mercado de Setúbal, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ouviu, na manhã deste domingo, queixas de um social-democrata que disse sentir-se condicionado por membros do partido.

Aos jornalistas, Cotrim de Figueiredo reagiu, pedindo à candidatura de Marques Mendes para se focar mais nos próprios problemas e menos em limitar a liberdade dos eleitores.

"Se há, dentro do PSD, quem ache que pode pressionar pessoas que vão votar de forma diferente e que isso pode, em 2026, condicionar a escolha livre dos portugueses, isso é muito grave", salienta o candidato, que acredita que, se tal for verdade, quem o faz se acha "dono dos votos das pessoas e donos da consciência das pessoas".

"Eu espero que isto sejam apenas casos isolados e que não haja uma manobra mais ou menos orquestrada para pressionar pessoas que sejam militantes notórias do partido em várias regiões para não votarem noutros candidatos, em mim ou noutro qualquer", reitera o político, em declarações aos jornalistas. "Deixem as pessoas escolher livremente. Se as pessoas não estão a escolher o Marques Mendes façam uma campanha melhor", exorta.

Já quanto às acusações da última noite - em que Marques Mendes criticou os candidatos com maior popularidade na rede social TikTok - Cotrim diz que o erro está em quem não percebe a força da campanha na Internet. "Eu acho que o decorrer da campanha mostra que os problemas se resolvem em todo o lado e candidatos que querem representar os portugueses e não conseguem comunicar com eles, de todas as idades e em todos os canais, talvez estejam um pouco desfasados da realidade", ironiza.

A mais recente sondagem da Pitagórica para TVI, TSF e JN coloca Cotrim de Figueiredo em segundo lugar. O candidato diz que não se ilude, mas promete uma segunda semana de campanha em crescendo e deixa uma "profecia".

"Esta última semana vai acelerar este fenómenos das pessoas perceberem que há, dentro das hipóteses de candidatura a Presidente da República, uma candidatura que é diferente mas, ao mesmo tempo, confiável; que é moderna mas, ao mesmo tempo, respeitadora das instituições; e que, por isso, vai atraindo cada vez mais gente que estava insatisfeita com outras candidaturas", vaticina.

"É o chamado momentum. Esse está do meu lado e não o vou perder", remata.