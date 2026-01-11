Gouveia e Melo aceita apoio na segunda volta, mas "sem ser condicionado"

Em visita à Feira Gastronómica de Boticas, em Vila Real, Gouveia e Melo afirmou este domingo que está disposto a aceitar apoio de partidos políticos numa segunda volta, desde que não seja condicionado.

"Eu não recuso apoios de ninguém. O que eu não quero é ser condicionado por esses apoios. São coisas completamente diferentes."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Sem esclarecer com quem gostaria de concorrer na ronda final de votos, o antigo almirante manifestou-se contra "o voto útil partidário" na primeira volta, no dia 18 de janeiro.

Com populares a confundirem o candidato à corrida de Belém como o Presidente da República eleito, Gouveia Melo diz-se "confiante" nos resultados do próximo domingo.

"Sr. almirante, sou sua fã. Toda a gente quer votar no Seguro, mas eu vou votar em si", confessou uma visitante da feira.