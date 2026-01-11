Gouveia e Melo aceita apoio na segunda volta, mas "sem ser condicionado"

11 jan, 2026 - 20:03 • Isabel Pacheco , Catarina Magalhães
Em visita à Feira Gastronómica de Boticas, em Vila Real, Gouveia e Melo afirmou este domingo que está disposto a aceitar apoio de partidos políticos numa segunda volta, desde que não seja condicionado.
"Eu não recuso apoios de ninguém. O que eu não quero é ser condicionado por esses apoios. São coisas completamente diferentes."
Sem esclarecer com quem gostaria de concorrer na ronda final de votos, o antigo almirante manifestou-se contra "o voto útil partidário" na primeira volta, no dia 18 de janeiro.
Com populares a confundirem o candidato à corrida de Belém como o Presidente da República eleito, Gouveia Melo diz-se "confiante" nos resultados do próximo domingo.
"Sr. almirante, sou sua fã. Toda a gente quer votar no Seguro, mas eu vou votar em si", confessou uma visitante da feira.
Presidenciais 2026
Utilizando como trunfo a gestão da Covid-19, o candidato a Belém insistiu ser o único com provas dadas para lidar com situações de crise.
Gouveia e Melo insistiu, por isso, que as eleições presidenciais servem para votar na personalidade que "pode influenciar a mudança no país, uma mudança para melhor".
Para Gouveia e Melo, tanto à esquerda como à direita pode contar com apoios, já que "a presidência é um lugar para unir os portugueses, não para dividir os portugueses".
Com duas provas de mel e uma de presunto à frente, Gouveia e Melo procurou ganhar mais votos nas terras do Alto Tâmega, num dia em que cem personalidades de centro-direita, na sua maioria do PSD, divulgaram um manifesto de apoio à sua candidatura presidencial.