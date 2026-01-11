Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo aceita apoio na segunda volta, mas "sem ser condicionado"

11 jan, 2026 - 20:03 • Isabel Pacheco , Catarina Magalhães

Com populares a confundirem o candidato à corrida de Belém como o Presidente da República eleito, Gouveia Melo diz-se "confiante" nos resultados do próximo domingo.

A+ / A-
Ouça aqui a peça da jornalista Isabel Pacheco.
Ouça aqui a peça da jornalista Isabel Pacheco. Foto: José Sena Goulão/Lusa

Em visita à Feira Gastronómica de Boticas, em Vila Real, Gouveia e Melo afirmou este domingo que está disposto a aceitar apoio de partidos políticos numa segunda volta, desde que não seja condicionado.

"Eu não recuso apoios de ninguém. O que eu não quero é ser condicionado por esses apoios. São coisas completamente diferentes."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sem esclarecer com quem gostaria de concorrer na ronda final de votos, o antigo almirante manifestou-se contra "o voto útil partidário" na primeira volta, no dia 18 de janeiro.

Com populares a confundirem o candidato à corrida de Belém como o Presidente da República eleito, Gouveia Melo diz-se "confiante" nos resultados do próximo domingo.

"Sr. almirante, sou sua fã. Toda a gente quer votar no Seguro, mas eu vou votar em si", confessou uma visitante da feira.

Cem personalidades do centro-direita lançam manifesto de apoio a Gouveia e Melo

Presidenciais 2026

Cem personalidades do centro-direita lançam manifesto de apoio a Gouveia e Melo

Maioria são do PSD. Documento cita Sá Carneiro e a(...)

Utilizando como trunfo a gestão da Covid-19, o candidato a Belém insistiu ser o único com provas dadas para lidar com situações de crise.

Gouveia e Melo insistiu, por isso, que as eleições presidenciais servem para votar na personalidade que "pode influenciar a mudança no país, uma mudança para melhor".

Para Gouveia e Melo, tanto à esquerda como à direita pode contar com apoios, já que "a presidência é um lugar para unir os portugueses, não para dividir os portugueses".

Com duas provas de mel e uma de presunto à frente, Gouveia e Melo procurou ganhar mais votos nas terras do Alto Tâmega, num dia em que cem personalidades de centro-direita, na sua maioria do PSD, divulgaram um manifesto de apoio à sua candidatura presidencial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 11 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)