Gouveia e Melo diz que "não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”

11 jan, 2026 - 23:28 • Isabel Pacheco
“Não é dar aulas de culinária nas redes que vão conseguir salvar-se de situações difíceis no futuro, não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”, atirou, neste domingo, Gouveia e Melo colocando quase todos os principais adversários da corrida a Belém no mesmo saco de críticas.
Esta declaração marcou a subida de tom na campanha do ex-almirante que, durante o discurso no comício em Ponte de Lima, apontou ainda o dedo ao “cinismo” do candidato apoiado pelo PSD/CDS, Marques Mendes, ao mudar de ideias sobre a responsabilidade da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sobre o caos na Saúde.
“Apesar de ter gostado desta mudança, não deixei de registar o cinismo que está por trás dela. Fingir que se está contra o governo para poder ganhar voto é muito mau, porque isso é verdadeiramente cínico”, vincou.
Antes, foi a vez de Isaltino Morais - conhecido apoiante da candidatura de Gouveia e Melo - a subir ao palco do Teatro Diogo Bernardes para comparar o ex-almirante ao jogador Cristiano Ronaldo.
“O primeiro-ministro dizia que vimos ter todos a atitude de Ronaldo”, recordou o autarca . “Entendi naquelas palavras, como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo”, ironizou, mas não se ficou por aqui.
“Tenho o mesmo para mim que o próprio Primeiro-Ministro gostaria de estar aqui hoje”.
Presidenciais 2026
Com populares a confundirem o candidato à corrida (...)
As críticas fecharam este domingo em que Gouveia e Melo abriu as portas a apoio partidários numa eventual segunda volta das presidenciais. Questionado durante uma visita à Feira Gastronómica em Boticas, o candidato não recusou o cenário.
“Eu não recuso apoios de ninguém. O que eu não quero é ser condicionado por esses apoios, são coisas completamente diferentes”, notou o ex-chefe do Estado Maior da Armada que, após receber o apoio de uma centena de pessoas do PSD e do CDS num manifesto, voltou a afirmar a independência da sua candidatura.
“Pela primeira vez no processo eleitoral português, há a possibilidade de um Presidente verdadeiramente independente vencer e esta é a realidade”, apontou durante a visita a Chaves.
“Isso, claro, de alguma forma, assustou o sistema partidário que reagiu com cada partido a encontrar um representante da sua faixa do arco-íris partidário, só que isso divide os portugueses”, alertou.
Antes, o candidato presidencial foi até ao quilómetro zero da estrada nacional número dois, em Chaves, onde deu uma volta de mota, o que foi o pretexto certo para reafirmar a confiança na segunda volta das presidenciais.
“É o que os portugueses quiserem. Se quiserem só uma volta damos uma volta, se quiserem duas damos duas”, garantiu o antigo almirante, convencido que que uma “segunda volta, vai ser sempre muito mais simples que a primeira”.