Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo diz que "não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”

11 jan, 2026 - 23:28 • Isabel Pacheco

Confiante numa segunda volta das presidenciais, Gouveia Melo atira-se aos adversários políticos e reafirma a independência da sua candidatura, apesar do apoio de uma centena de pessoas do PSD/CDS.

A+ / A-
Ouça a peça da jornalista Isabel Pacheco. Foto: José Sena Goulão/Lusa

“Não é dar aulas de culinária nas redes que vão conseguir salvar-se de situações difíceis no futuro, não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”, atirou, neste domingo, Gouveia e Melo colocando quase todos os principais adversários da corrida a Belém no mesmo saco de críticas.

Esta declaração marcou a subida de tom na campanha do ex-almirante que, durante o discurso no comício em Ponte de Lima, apontou ainda o dedo ao “cinismo” do candidato apoiado pelo PSD/CDS, Marques Mendes, ao mudar de ideias sobre a responsabilidade da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sobre o caos na Saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Apesar de ter gostado desta mudança, não deixei de registar o cinismo que está por trás dela. Fingir que se está contra o governo para poder ganhar voto é muito mau, porque isso é verdadeiramente cínico”, vincou.

Antes, foi a vez de Isaltino Morais - conhecido apoiante da candidatura de Gouveia e Melo - a subir ao palco do Teatro Diogo Bernardes para comparar o ex-almirante ao jogador Cristiano Ronaldo.

“O primeiro-ministro dizia que vimos ter todos a atitude de Ronaldo”, recordou o autarca . “Entendi naquelas palavras, como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo”, ironizou, mas não se ficou por aqui.

“Tenho o mesmo para mim que o próprio Primeiro-Ministro gostaria de estar aqui hoje”.

Gouveia e Melo aceita apoio na segunda volta, mas "sem ser condicionado"

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo aceita apoio na segunda volta, mas "sem ser condicionado"

Com populares a confundirem o candidato à corrida (...)

As críticas fecharam este domingo em que Gouveia e Melo abriu as portas a apoio partidários numa eventual segunda volta das presidenciais. Questionado durante uma visita à Feira Gastronómica em Boticas, o candidato não recusou o cenário.

“Eu não recuso apoios de ninguém. O que eu não quero é ser condicionado por esses apoios, são coisas completamente diferentes”, notou o ex-chefe do Estado Maior da Armada que, após receber o apoio de uma centena de pessoas do PSD e do CDS num manifesto, voltou a afirmar a independência da sua candidatura.

“Pela primeira vez no processo eleitoral português, há a possibilidade de um Presidente verdadeiramente independente vencer e esta é a realidade”, apontou durante a visita a Chaves.

“Isso, claro, de alguma forma, assustou o sistema partidário que reagiu com cada partido a encontrar um representante da sua faixa do arco-íris partidário, só que isso divide os portugueses”, alertou.

Antes, o candidato presidencial foi até ao quilómetro zero da estrada nacional número dois, em Chaves, onde deu uma volta de mota, o que foi o pretexto certo para reafirmar a confiança na segunda volta das presidenciais.

“É o que os portugueses quiserem. Se quiserem só uma volta damos uma volta, se quiserem duas damos duas”, garantiu o antigo almirante, convencido que que uma “segunda volta, vai ser sempre muito mais simples que a primeira”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)