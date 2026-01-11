Gouveia e Melo diz que "não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”

“Não é dar aulas de culinária nas redes que vão conseguir salvar-se de situações difíceis no futuro, não é a fazer pinos e vestir luvas de boxe que vão salvar-se no futuro”, atirou, neste domingo, Gouveia e Melo colocando quase todos os principais adversários da corrida a Belém no mesmo saco de críticas.

Esta declaração marcou a subida de tom na campanha do ex-almirante que, durante o discurso no comício em Ponte de Lima, apontou ainda o dedo ao “cinismo” do candidato apoiado pelo PSD/CDS, Marques Mendes, ao mudar de ideias sobre a responsabilidade da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sobre o caos na Saúde.

“Apesar de ter gostado desta mudança, não deixei de registar o cinismo que está por trás dela. Fingir que se está contra o governo para poder ganhar voto é muito mau, porque isso é verdadeiramente cínico”, vincou.

Antes, foi a vez de Isaltino Morais - conhecido apoiante da candidatura de Gouveia e Melo - a subir ao palco do Teatro Diogo Bernardes para comparar o ex-almirante ao jogador Cristiano Ronaldo.

“O primeiro-ministro dizia que vimos ter todos a atitude de Ronaldo”, recordou o autarca . “Entendi naquelas palavras, como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui. Estamos com o nosso Ronaldo”, ironizou, mas não se ficou por aqui.

“Tenho o mesmo para mim que o próprio Primeiro-Ministro gostaria de estar aqui hoje”.