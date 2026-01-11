Jorge Pinto acusa António José Seguro de falta de firmeza na defesa da constituição

11 jan, 2026 - 22:56 • Jaime Dantas
Jorge Pinto acusou este domingo António José Seguro de falta de firmeza na defesa da Constituição, durante um discurso num comício com dezenas de apoiantes no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.
Contando com a presença do porta-voz do Livre, Rui Tavares e da líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes , o candidato a Belém mostrou dúvidas de que o adversário travaria uma revisão constitucional feita pela maioria de direita no Parlamento.
"Ouvi ontem António José Seguro dizer 'eu acho que a Constituição não precisa de ser mudada, não vejo ali nada que precisa de ser mudado'. Isso vai depender de algum partido, seja ele quem for que desde a Assembleia da República dê início a um processo de revisão constitucional", alertou.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O candidato da esquerda garantiu, por seu lado, que "usará todos os poderes à sua disposição para impedir uma revisão constitucional feita apenas pela direita e pela extrema-direita".
"É isso que um Presidente da República deve aos portugueses. Não é tibieza, não é medo de dizer o que fazer, não é apenas um simples 'não acho que isso seja necessário'", disse, referindo-se às delcarações de Seguro.
O deputado do Livre apontou também criticas a Gouveia e Melo, que aponta ter receio de assumir onde se coloca no espectro político.
Jorge Pinto reforça a necessidade do Presidente da República ser um "contrapeso democrático" do governo de direita da AD, algo que duvida "estar garantido" com os seus adversários, nomeadamente com Gouveia e Melo sobre o qual diz "continuar sem se saber de que lado é que está".
"Um dia almoça com uns, outro dia janta com outros e vem dizer que isto é diversidade e que é a maneira de estar com todos os portugueses. A maneira de estar com todos os portugueses é ser transparente em relação àquilo que nós somos ideologicamente."
Jorge Pinto rematou demarcando-se da lógica de colagem ao centro, sublinhando que "não é pecado" assumir-se de esquerda ou direita. Nesta segunda-feira, o candidato à presidência faz campanha por Lisboa.