Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Jorge Pinto acusa António José Seguro de falta de firmeza na defesa da constituição

11 jan, 2026 - 22:56 • Jaime Dantas

Comentando declarações do candidato apoiado pelo Partido Socialista, Jorge Pinto diz que o perfil de Presidente da República não se define pelo "medo de dizer o que fazer". O também deputado critica ainda Gouveia e Melo por não assumir um posicionamento político.

A+ / A-

Jorge Pinto acusou este domingo António José Seguro de falta de firmeza na defesa da Constituição, durante um discurso num comício com dezenas de apoiantes no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Contando com a presença do porta-voz do Livre, Rui Tavares e da líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes , o candidato a Belém mostrou dúvidas de que o adversário travaria uma revisão constitucional feita pela maioria de direita no Parlamento.

"Ouvi ontem António José Seguro dizer 'eu acho que a Constituição não precisa de ser mudada, não vejo ali nada que precisa de ser mudado'. Isso vai depender de algum partido, seja ele quem for que desde a Assembleia da República dê início a um processo de revisão constitucional", alertou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O candidato da esquerda garantiu, por seu lado, que "usará todos os poderes à sua disposição para impedir uma revisão constitucional feita apenas pela direita e pela extrema-direita".

"É isso que um Presidente da República deve aos portugueses. Não é tibieza, não é medo de dizer o que fazer, não é apenas um simples 'não acho que isso seja necessário'", disse, referindo-se às delcarações de Seguro.

Jorge Pinto acusa Gouveia e Melo de não querer assumir uma orientação política

O deputado do Livre apontou também criticas a Gouveia e Melo, que aponta ter receio de assumir onde se coloca no espectro político.

Jorge Pinto reforça a necessidade do Presidente da República ser um "contrapeso democrático" do governo de direita da AD, algo que duvida "estar garantido" com os seus adversários, nomeadamente com Gouveia e Melo sobre o qual diz "continuar sem se saber de que lado é que está".

"Um dia almoça com uns, outro dia janta com outros e vem dizer que isto é diversidade e que é a maneira de estar com todos os portugueses. A maneira de estar com todos os portugueses é ser transparente em relação àquilo que nós somos ideologicamente."

Jorge Pinto rematou demarcando-se da lógica de colagem ao centro, sublinhando que "não é pecado" assumir-se de esquerda ou direita. Nesta segunda-feira, o candidato à presidência faz campanha por Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)