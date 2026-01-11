Jorge Pinto acusa António José Seguro de falta de firmeza na defesa da constituição

Jorge Pinto acusou este domingo António José Seguro de falta de firmeza na defesa da Constituição, durante um discurso num comício com dezenas de apoiantes no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Contando com a presença do porta-voz do Livre, Rui Tavares e da líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes , o candidato a Belém mostrou dúvidas de que o adversário travaria uma revisão constitucional feita pela maioria de direita no Parlamento.

"Ouvi ontem António José Seguro dizer 'eu acho que a Constituição não precisa de ser mudada, não vejo ali nada que precisa de ser mudado'. Isso vai depender de algum partido, seja ele quem for que desde a Assembleia da República dê início a um processo de revisão constitucional", alertou.

O candidato da esquerda garantiu, por seu lado, que "usará todos os poderes à sua disposição para impedir uma revisão constitucional feita apenas pela direita e pela extrema-direita".

"É isso que um Presidente da República deve aos portugueses. Não é tibieza, não é medo de dizer o que fazer, não é apenas um simples 'não acho que isso seja necessário'", disse, referindo-se às delcarações de Seguro.