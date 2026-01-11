Marcelo vai às urnas e celebra "avanço em democracia" que é o voto antecipado

Marcelo Rebelo de Sousa votou, este domingo de manhã, na Cidade Universitária, em Lisboa. O Presidente da República fez uso do voto em mobilidade devido a compromissos de Estado que terá no fim da próxima semana.

Depois de votar, e em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de elogiar a possibilidade de voto antecipado, que considera "um avanço em democracia", admitindo que a facilidade de voltar em mobilidade pode ajudar a diminuir a abstenção.

"É uma vantagem enorme as pessoas poderem votar antecipadamente quando têm vidas complicadas e vão de um sítio para o outro", admite o Chefe de Estado.

Recorde-se que mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar antecipadamente este domingo, podendo exercer o seu direito de voto no município que escolheram. Marcelo Rebelo de Sousa é um deles porque, explica, vai receber a Presidente da Estónia, Alar Karis, no próximo fim de semana. Ao colocar o voto na urna, este domingo, aproveitou para apelar ao voto.

"Aqueles que estão hoje a votar mostram como vale a pena votar. É, de facto, um direito que a democracia dá e é uma pena deitá-lo pela janela", desabafa Marcelo, que acredita que qualquer voto "pode fazer a diferença".

"É bom para a democracia os portugueses votarem, porque cada vez que se vota, se está a mudar. E a democracia é isso. A diferença entre a democracia e a ditadura é essa: na ditadura não se podem mudar os responsáveis. Na democracia pode-se e, se não se gosta, muda-se, encontram-se novas gerações e novas pessoas", salientou o Presidente da República, que relembrou, igualmente, que estamos agora "no fim de um ciclo".

"São 50 anos sobre o 25 de Abril. Muita gente desse tempo já morreu ou já está muito afastada de tudo", diz, assegurando que o "renovar em democracia" é "a força da democracia" e, neste caso, "a força de Portugal".



O sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa será eleito pelos portugueses a 18 de janeiro, numas eleições com recorde de candidatos (onze) e cuja segunda volta, que se adivinha, deverá realizar-se a 8 de fevereiro. Se a segunda volta acontecer, Marcelo garante que irá votar em Celorico de Basto, onde está recenseado.