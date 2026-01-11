Mendes está convencido que vai ser “o primeiro a passar à segunda volta”

Marques Mendes não se deixa abalar pelos resultados negativos das sondagens da última semana e, na Festa de São Gonçalinho em Aveiro, declarou aos jornalistas que vai passar à segunda volta em primeiro lugar.

“A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18 veremos quem tem razão, é a minha convicção. Posso errar, posso acertar, mas é a minha convicção profunda da experiência também enorme que tenho de campanhas eleitorais” disse este sábado Marques Mendes.

O candidato foi questionado sobre se a sondagens podem influenciar os eleitores e o antigo líder do PSD disse que “aquelas sondagens em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam, porque estar sempre em alta não é uma grande ideia, fomenta o triunfalismo", disse o candidato.

O candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS percorreu a Festa de São Gonçalinho onde tirou várias fotografias, recebeu palavras de apoio à sua candidatura.

Nesta festa é tradição atirar cavacas do topo da capela. O candidato já experimentou, e não vale a pena repetir.

"Não, essa experiência eu já tive e não vale a pena repetir”, disse Mendes que percorreu várias ruas do centro da cidade, por onde era difícil caminhar porque estava muita gente na festa.

Marques Mendes comprou um saco de cavacas, as de comer, porque as outras que se atiram do topo da capela são "muito duras".

“Em Aveiro, a cavaca é dura, mas tem três características. É dura porque os aveirenses, quando é preciso, são determinados e duros. É doce porque os aveirenses são doces com quem merece”, e por último, “o espírito solidário, porque, segundo a tradição, os mais abastados atiravam bolos para os mais desfavorecidos”, explicou o presidente da câmara de Aveiro, Luis Souto Miranda.

No final do percurso, Mendes foi ainda questionado se dói mais levar com uma cavaca na cabeça do que ouvir as críticas dos adversários, mas sem pestanejar o candidato referiu que “levar com uma cavaca é muito mais perigoso, o resto é tudo simples”.

Marques Mendes voltou a dizer, na noite deste sábado, que a sua campanha “está altamente mobilizadora” com uma “adesão muito grande e muito significativa”, mas acrescenta que “depois os portugueses é que decidem”.