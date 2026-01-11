Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Quase 80% dos eleitores inscritos já votaram antecipadamente em Lisboa

11 jan, 2026 - 18:54 • Lusa

Quem estava inscrito para votar em mobilidade neste domingo mas não o fez, poderá na mesma votar no dia 18 de janeiro, relembrou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Segundo Carlos Moedas, a taxa de partipação está "em linha com aquilo que aconteceu nas europeias e legislativas".

A+ / A-

Quase 80% dos mais de 27 mil eleitores inscritos para votar antecipadamente em Lisboa nas eleições presidenciais tinham exercido o seu direito de voto até cerca das 17h20, segundo o presidente da Câmara Municipal, com base numa amostragem.

"Daqueles que são os 27 mil inscritos, dos quais 15 mil do distrito de Lisboa, nós tivemos aqui 77% de participação, ou seja, 77% de participação por esta amostragem, o que está em linha com aquilo que aconteceu também, seja nas europeias, seja nas legislativas", adiantou Carlos Moedas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o autarca, a amostragem tem por base duas mesas de voto escolhidas em cada secção.

Estão inscritos 27.653 eleitores para votar em 118 secções de voto divididas entre os sete edifícios das instalações da universidade, menos 11.600 do que no voto antecipado em Lisboa nas eleições legislativas de 2025.

O presidente da Câmara de Lisboa aproveitou para agradecer a todas as pessoas que têm participado nesta operação logística "muito grande", desde 250 funcionários do município, 86 polícias municipais, a Universidade de Lisboa e vários voluntários.

"Hoje é um dia de agradecimento. Houve um trabalho de um envolvimento muito grande, as pessoas estão aqui desde as 06h00 da manhã, e portanto é importante agradecer a todos, correu tudo pelo melhor", referiu, lembrando que nos últimos 8 meses houve três eleições.

Carlos Moedas salientou que quem estava inscrito para votar em mobilidade neste domingo mas não o fez, poderá na mesma votar no dia 18 de janeiro. Referiu igualmente que no caso de haver uma segunda volta, os eleitores "vão ter que se voltar a inscrever se quiserem votar em antecipação no dia 1 de fevereiro".

Salientou que por causa do mau tempo na manhã deste domingo, "as pessoas não vieram tanto", mas que durante a tarde houve "uma grande afluência", o que fez com que se passasse de 17% de participação ao meio-dia para 77% ao final da tarde.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar este domingo antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 8 de fevereiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 11 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)