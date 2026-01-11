Seguro, a “força tranquila” anti-Ventura

11 jan, 2026 - 22:15 • Susana Madureira Martins
Contra os “extremismos”, os “radicalismos”, os “inimigos da democracia”. António José Seguro tem várias fórmulas para referir-se a André Ventura sem nunca o nomear, seja em comícios com apoiantes, seja questionado por jornalistas no meio de uma ação de rua.
Este domingo, aconteceu em Aveiro e em Viana do Castelo, em momentos distintos e horas depois de o líder do Chega dizer que pode “passar o resto da campanha com o António José Seguro a chamar-me fascista e racista e eu a dizer que ele é um 'tachista' agarrado à corrupção do regime".
Em Aveiro, num almoço com apoiantes, Seguro falou dessa entidade abstrata, mas que é Ventura nas entrelinhas, a quem designa de “inimigos da democracia”.
“É claro que não está na perspetiva nenhum golpe militar para dar cabo da democracia. Os inimigos da democracia já não funcionam assim”, começou por dizer. Os radicais e populistas vão a eleições, “metem-se dentro das instituições e depois fazem tudo para as destruir”, conclui.
Presidenciais 2026
Seguro, que se tem afirmado contra a “lama” no debate presidencial, não tem largado os calcanhares de Ventura.
Quando, este domingo, na festa de São Gonçalinho, em Aveiro, foi questionado pela Renascença se precisa de antiaéreas contra o líder do Chega, o candidato presidencial apoiado pelo PS falou da necessidade de “antiaéreas a todos aqueles que querem atacar o nosso país e a nossa democracia e que querem rever a nossa Constituição”, numa indireta a Ventura que tem mostrado sempre intenção de alterar a Lei Fundamental.
Também ao final da tarde deste domingo, já no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, Seguro deixou referências muito diretas a Ventura, replicando o discurso de Aveiro sobre a maneira como “antigamente” os regimes eram derrubados.
“Antigamente como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Mas já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus. Entra nas instituições por via eleitoral e depois vai destabilizando-as, denegrindo, retirando-lhes credibilidade”, avisou Seguro, acrescentadno que “a nossa democracia nunca está garantida”.
Numa espécie de recado a Ventura, o antigo líder socialista garantiu que, se for eleito “não vamos permitir que nos deixem dividir”, dizendo mesmo que “uma das razões” pelas quais se candidata a Belém é para lutar “contra o ódio e a divisão que querem fazer entre portugueses”.
Assumindo-se como “moderado”, Seguro apela ao voto do centrão, acreditando que pode chegar à segunda volta com uma base eleitoral alargada. “Sou a força tranquila”, definiu-se o candidato, pedindo aos “moderados” que lhe confiem o voto para “derrotar o radicalismo”.
Seguro, que diz que quer ser o Presidente de “todos os portugueses”, só não disse em que contas mete o eleitorado que vota no Chega e em Ventura. Resta saber, também, que eleitorado terá o líder da oposição nestas presidenciais.