Seguro, a “força tranquila” anti-Ventura

“É claro que não está na perspetiva nenhum golpe militar para dar cabo da democracia. Os inimigos da democracia já não funcionam assim”, começou por dizer. Os radicais e populistas vão a eleições, “metem-se dentro das instituições e depois fazem tudo para as destruir”, conclui.

Em Aveiro, num almoço com apoiantes, Seguro falou dessa entidade abstrata, mas que é Ventura nas entrelinhas, a quem designa de “inimigos da democracia”.

Este domingo, aconteceu em Aveiro e em Viana do Castelo, em momentos distintos e horas depois de o líder do Chega dizer que pode “passar o resto da campanha com o António José Seguro a chamar-me fascista e racista e eu a dizer que ele é um 'tachista' agarrado à corrupção do regime".

Contra os “extremismos”, os “radicalismos”, os “inimigos da democracia”. António José Seguro tem várias fórmulas para referir-se a André Ventura sem nunca o nomear, seja em comícios com apoiantes, seja questionado por jornalistas no meio de uma ação de rua.

Seguro, que se tem afirmado contra a “lama” no debate presidencial, não tem largado os calcanhares de Ventura.

Quando, este domingo, na festa de São Gonçalinho, em Aveiro, foi questionado pela Renascença se precisa de antiaéreas contra o líder do Chega, o candidato presidencial apoiado pelo PS falou da necessidade de “antiaéreas a todos aqueles que querem atacar o nosso país e a nossa democracia e que querem rever a nossa Constituição”, numa indireta a Ventura que tem mostrado sempre intenção de alterar a Lei Fundamental.

Também ao final da tarde deste domingo, já no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, Seguro deixou referências muito diretas a Ventura, replicando o discurso de Aveiro sobre a maneira como “antigamente” os regimes eram derrubados.

“Antigamente como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Mas já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus. Entra nas instituições por via eleitoral e depois vai destabilizando-as, denegrindo, retirando-lhes credibilidade”, avisou Seguro, acrescentadno que “a nossa democracia nunca está garantida”.

Numa espécie de recado a Ventura, o antigo líder socialista garantiu que, se for eleito “não vamos permitir que nos deixem dividir”, dizendo mesmo que “uma das razões” pelas quais se candidata a Belém é para lutar “contra o ódio e a divisão que querem fazer entre portugueses”.

Assumindo-se como “moderado”, Seguro apela ao voto do centrão, acreditando que pode chegar à segunda volta com uma base eleitoral alargada. “Sou a força tranquila”, definiu-se o candidato, pedindo aos “moderados” que lhe confiem o voto para “derrotar o radicalismo”.

Seguro, que diz que quer ser o Presidente de “todos os portugueses”, só não disse em que contas mete o eleitorado que vota no Chega e em Ventura. Resta saber, também, que eleitorado terá o líder da oposição nestas presidenciais.