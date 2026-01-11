Seguro diz que próximo PR não pode ser "um catavento" e tem de ser coerente

António José Seguro traçou este sábado o perfil do próximo Presidente da República (PR) e disse que não pode ser um catavento às vontades das audiências.

"O próximo PE tem de ser uma pessoa com coerência, não um catavento que diz o que quer a cada circunstância que é útil."

Em Celorico de Basto, distrito de Braga, o candidato presidencial apoiado pelo PS esteve na Biblioteca Marcelo Rebelo de Sousa e disse que espera, em breve, dar um abraço ao atual Presidente da República.

No meio do frio minhoto, Seguro comeu, por lá, parte de uma camélia, o bolo regional e desviou o simbolismo de vir a um terreno tão caro ao atual Presidente da República. Para Seguro, o próximo PR tem de ter experiência, e que "saiba ao que vá e que aprenda no cargo".

Longe vai, por isso, o tempo em que Marcelo ficou rotulado como catavento pelo seu próprio partido.

O sétimo dia de campanha eleitoral terminou, para Seguro, com um comício em Paredes, no distrito do Porto.