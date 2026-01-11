Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro diz que próximo PR não pode ser "um catavento" e tem de ser coerente

11 jan, 2026 - 00:34 • Susana Madureira Martins

No meio do frio minhoto, o candidato presidencial apoiado pelo PS esteve na Biblioteca Marcelo Rebelo de Sousa e disse que espera, em breve, dar um abraço ao atual Presidente da República.

A+ / A-

António José Seguro traçou este sábado o perfil do próximo Presidente da República (PR) e disse que não pode ser um catavento às vontades das audiências.

"O próximo PE tem de ser uma pessoa com coerência, não um catavento que diz o que quer a cada circunstância que é útil."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em Celorico de Basto, distrito de Braga, o candidato presidencial apoiado pelo PS esteve na Biblioteca Marcelo Rebelo de Sousa e disse que espera, em breve, dar um abraço ao atual Presidente da República.

No meio do frio minhoto, Seguro comeu, por lá, parte de uma camélia, o bolo regional e desviou o simbolismo de vir a um terreno tão caro ao atual Presidente da República. Para Seguro, o próximo PR tem de ter experiência, e que "saiba ao que vá e que aprenda no cargo".

Longe vai, por isso, o tempo em que Marcelo ficou rotulado como catavento pelo seu próprio partido.

O sétimo dia de campanha eleitoral terminou, para Seguro, com um comício em Paredes, no distrito do Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)