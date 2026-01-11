Ouvir
  11 jan, 2026
  • 11 jan, 2026
Presidenciais 2026

Sondagem dá Seguro e Cotrim a ganharem vantagem e Marques Mendes fora da corrida

11 jan, 2026 - 22:37 • Diogo Camilo

A tracking poll da Pitagórica voltou a renovar-se e Marques Mendes voltou a cair, tal como o almirante Gouveia e Melo. Há agora um empate técnico a quatro, com António José Seguro e João Cotrim de Figueiredo como favoritos para chegarem à segunda volta.

Falta uma semana para a primeira volta das eleições presidenciais, mas as notícias de sondagens são dominadas por uma só: a tracking poll da Pitagórica, que volta agora a renovar-se e mostra António José Seguro na frente.

É preciso recuar três semanas para encontrar a última sondagem divulgada, também pela Pitagórica, e que mostrava um cenário bem diferente, com Luís Marques Mendes em primeiro.

Agora, o conselheiro de Estado está em quinto e fora da zona de empate técnico, onde estão os restantes candidatos.

A tracking poll da Pitagórica para a TVI, CNN, Jornal de Notícias e TSF mostra Marques Mendes com apenas 14,5% e longe dos restantes candidatos.

Depois de André Ventura ter liderado a última vaga da tracking poll, é agora Seguro o primeiro, com 21,4% das intenções de voto, seguido de João Cotrim de Figueiredo, que sobe a segundo e tem 21,1%.

André Ventura passa a terceiro, com 19,7%, enquanto Henrique Gouveia e Melo tem 17,0%.

Com 608 inquiridos e novos 200 entrevistados a cada dia, a sondagem diária renovou-se este domingo, com trabalho de campo entre os dias 8 e 10 de janeiro. A segunda volta foi realizada entre os dias 5 e 7 de janeiro, enquanto a anterior foi entre os dias 2 e 4 de janeiro.

Atrás dos cinco candidatos favoritos a uma segunda volta estão Catarina Martins, com 2,6%, António Filipe, com 2%, Jorge Pinto, com 0,9%, e Manuel João Vieira, com 0,7%.

Estes número são já com a distribuição proporcional dos indecisos, que nesta vaga foram de 11,2%, quase o mesmo que na anterior vaga.

