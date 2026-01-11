"Vazio gera alarme social". Marques Mendes apela ministra da Saúde a dar explicações

11 jan, 2026 - 16:42 • Manuela Pires , Beatriz Pereira
Ao oitavo dia de campanha, o candidato às presidenciais Luís Marques Mendes diz querer explicações da ministra da Saúde quanto aos casos no setor que têm acontecido nos últimos dias, alertando que, "em política, nunca é bom ter vazios, porque o vazio gera alarme social".
Num almoço-comício em São João da Madeira, em Aveiro, que juntou cerca de 500 pessoas, Marques Mendes falou pela primeira vez sobre os problemas na saúde e lançou um apelo à ministra Ana Paula Martins para dar a cara e para que se perceba "porque é que algumas coisas más estão a acontecer na saúde e que ao mesmo tempo, diga o que está a ser preparado para corrigir essas situações".
O candidato apoiado pelo PSD e CDS pediu ainda que a ministra da Saúde diga "qual é o caminho e o calendário" para se ter "os problemas o mais rapidamente resolvidos".
Neste almoço, que contou também com uma intervenção de Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Marques Mendes pediu ainda que se tirassem aos médicos burocracias, de forma a que "tenham mais tempo para os doentes".
“A situação do passado não pode continuar a ser a do futuro”, afirma.
Ainda esta manhã, na Praia do Furadouro, em Ovar, Marques Mendes repetiu que quer ser o Presidente da estabilidade e quer ter "uma liderança tranquila, mas firme".
"Tranquilidade é aquilo que as pessoas precisam e desejam: uma vida de trabalho, mas sem conflitos, sem crispações para além do habitual e sem ter permanentemente em cima de si a ameaça de mais uma eleição, mais uma dissolução, mais uma confusão", afirmou.
O candidato presidencial diz ter uma "preocupação, que é falar para os indecisos, para mostrar a importância da estabilidade para Portugal". "O país não pode continuar numa linha de ter eleições todos os anos. As pessoas precisam de estabilidade e tranquilidade", avisou.
O antigo líder do PSD alertou que os adversários "já estão todos aí a pensar em como chumbar o próximo Orçamento do Estado sensivelmente daqui a um ano e criar uma nova crise política em Portugal. Isso não pode ser".