Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Vazio gera alarme social". Marques Mendes apela ministra da Saúde a dar explicações

11 jan, 2026 - 16:42 • Manuela Pires , Beatriz Pereira

Em declarações aos jornalistas, o candidato apoiado pelo PSD, que tem tentado evitar fazer críticas à ministra Ana Paula Martins, foi mais longe e considerou que há explicações que devem ser dadas no setor da Saúde.

A+ / A-
"Vazio gera alarme social". Marques Mendes apela ministra da Saúde a dar explicações
Ouça aqui a reportagem da jornalista Manuela Pires.

Ao oitavo dia de campanha, o candidato às presidenciais Luís Marques Mendes diz querer explicações da ministra da Saúde quanto aos casos no setor que têm acontecido nos últimos dias, alertando que, "em política, nunca é bom ter vazios, porque o vazio gera alarme social".

Num almoço-comício em São João da Madeira, em Aveiro, que juntou cerca de 500 pessoas, Marques Mendes falou pela primeira vez sobre os problemas na saúde e lançou um apelo à ministra Ana Paula Martins para dar a cara e para que se perceba "porque é que algumas coisas más estão a acontecer na saúde e que ao mesmo tempo, diga o que está a ser preparado para corrigir essas situações".

O candidato apoiado pelo PSD e CDS pediu ainda que a ministra da Saúde diga "qual é o caminho e o calendário" para se ter "os problemas o mais rapidamente resolvidos".

Neste almoço, que contou também com uma intervenção de Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Marques Mendes pediu ainda que se tirassem aos médicos burocracias, de forma a que "tenham mais tempo para os doentes".

“A situação do passado não pode continuar a ser a do futuro”, afirma.

A mesma promessa de sempre: "o Presidente da estabilidade"

Ainda esta manhã, na Praia do Furadouro, em Ovar, Marques Mendes repetiu que quer ser o Presidente da estabilidade e quer ter "uma liderança tranquila, mas firme".

"Tranquilidade é aquilo que as pessoas precisam e desejam: uma vida de trabalho, mas sem conflitos, sem crispações para além do habitual e sem ter permanentemente em cima de si a ameaça de mais uma eleição, mais uma dissolução, mais uma confusão", afirmou.

O candidato presidencial diz ter uma "preocupação, que é falar para os indecisos, para mostrar a importância da estabilidade para Portugal". "O país não pode continuar numa linha de ter eleições todos os anos. As pessoas precisam de estabilidade e tranquilidade", avisou.

O antigo líder do PSD alertou que os adversários "já estão todos aí a pensar em como chumbar o próximo Orçamento do Estado sensivelmente daqui a um ano e criar uma nova crise política em Portugal. Isso não pode ser".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)