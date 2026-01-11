"Vazio gera alarme social". Marques Mendes apela ministra da Saúde a dar explicações

Ao oitavo dia de campanha, o candidato às presidenciais Luís Marques Mendes diz querer explicações da ministra da Saúde quanto aos casos no setor que têm acontecido nos últimos dias, alertando que, "em política, nunca é bom ter vazios, porque o vazio gera alarme social".

Num almoço-comício em São João da Madeira, em Aveiro, que juntou cerca de 500 pessoas, Marques Mendes falou pela primeira vez sobre os problemas na saúde e lançou um apelo à ministra Ana Paula Martins para dar a cara e para que se perceba "porque é que algumas coisas más estão a acontecer na saúde e que ao mesmo tempo, diga o que está a ser preparado para corrigir essas situações".

O candidato apoiado pelo PSD e CDS pediu ainda que a ministra da Saúde diga "qual é o caminho e o calendário" para se ter "os problemas o mais rapidamente resolvidos".

Neste almoço, que contou também com uma intervenção de Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Marques Mendes pediu ainda que se tirassem aos médicos burocracias, de forma a que "tenham mais tempo para os doentes".

“A situação do passado não pode continuar a ser a do futuro”, afirma.