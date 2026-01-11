Ventura garante que quer "fazer uma campanha elevada"

André Ventura não quer passar a campanha na troca de acusações, mas acusa Seguro de ter medo que o candidato apoiado pelo Chega acabe com os "tachos". "Podemos passar o resto da campanha com o António José Seguro a chamar-me fascista e racista e eu a dizer que ele é um 'tachista' agarrado à corrupção do regime. Ou podemos discutir temas importantes, como este da descentralização, da segurança", diz Ventura, ao responder em Viseu ao candidato apoiado pelo PS

Quer elevar a discussão depois de, no passado, ter atacado adversários políticos. "Eu quero fazer uma campanha elevada. Discutir as causas, os problemas do país. É isso que quero. Acho que as pessoas querem isso. Não querem que eu diga o que penso do António Costa, do Gouveia e Melo. Francamente. As pessoas querem uma campanha elevada a falar de saúde", reitera.

E não é preciso recuar muito no tempo já que, nesta campanha, insistiu em críticas, que voltou agora a repetir.

"O que preocupa António José Seguro é que os tachos vão acabar se eu ganhar".

Numa arruada que começou ao pé de uma estátua de Sá Carneiro, Ventura deu a nota. "O Sá Carneiro, ao contrário dos políticos maioritários de hoje, queria pôr Portugal primeiro. E eu também quero pôr Portugal primeiro", assegura.

Sobre a vida interna do Chega, no dia em que a vereadora de Coimbra anuncia a desfiliação, nem uma palavra.

"Isto são as eleições presidenciais. Não vou falar desse assunto", diz.

Em Viseu, apesar da chuva, dezenas de apoiantes seguiram o candidato a Belém para demonstrar o seu apoio, com cânticos de "Ventura em primeiro". Depois de provar o doce típico - Viriato de nome, como o chefe militar lusitano - decidiu terminar a arruada na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde esteve menos de cinco minutos.

"É domingo e acho que devia ir. Foi importante para mim, é uma coisa pessoal e não devo abdicar de fazer isso. Acho que somos um país católico e devemos continuar a ser um país cristão e de matriz cristã", remata.