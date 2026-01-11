Voto antecipado já decorre. Há mais de 218 mil eleitores inscritos

Decorre sem problemas o voto antecipado e em mobilidade para as Presidenciais, este domingo. Fonte da Comissão Nacional de Eleições avança à Renascença que as mesas de voto abriram e estão a funcionar dentro da normalidade.



Até às 19h, 218 mil eleitores inscritos para votar antecipadamente podem exercer o seu direito de voto, entre eles o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Quem se inscreveu poderá exercer o seu direito de voto no município escolhido.

Dados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) indicam que são 218.481 eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade e que vão hoje às urnas abertas nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

A primeira vez em que houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país foi nas presidenciais de janeiro de 2021, em plena pandemia de covid-19 em Portugal. Naquela altura, inscreveram-se para votar antecipadamente em mobilidade 246.922 eleitores.

Como funciona?

Os eleitores devem dirigir-se hoje à mesa de voto no município por si escolhido, aquando da sua inscrição, identificar-se e indicar a freguesia onde estão recenseados. Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso um eleitor tenha se inscrito para votar hoje, mas não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto no próximo domingo na assembleia ou secção de voto em que se encontra recenseado.

Cerca de 11 milhões de eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro estão recenseados para votar nas eleições presidenciais de 18 de janeiro e em que concorrem 11 candidatos, um número recorde.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 8 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.