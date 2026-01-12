Álvaro Santos eleito para a CCDR Norte

12 jan, 2026 - 22:44 • Ricardo Vieira
Álvaro Santos foi eleito esta segunda-feira presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Norte.
O ex-vice-presidente da Câmara de Gaia venceu António Cunha, atual presidente da CCDR Norte.
O social-democrata Álvaro Santos disse ao Jornal de Notícias que os resultados ainda não estão fechados, mas terá conseguido cerca de 60% dos votos.
Álvaro Santos foi indicado pelo PSD e pelo PS. António Cunha recandidatou-se com o apoio de membros do colégio eleitoral.
Mais de 10.700 autarcas votaram esta segunda-feira na eleição dos presidentes e um dos vice-presidentes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), nas segundas eleições indiretas realizadas para estas entidades.