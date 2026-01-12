André Pestana acusa Cotrim de "proximidade muito estranha" a Ventura

O candidato André Pestana acusou, esta segunda-feira, João Cotrim de Figueiredo de "mostrar as suas garras" ao admitir ponderar um apoio a André Ventura, caso o líder do Chega passe à segunda volta das eleições presidenciais.

À margem de uma ação de campanha no mercado do Fundão, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse "não excluir qualquer candidato" a Belém.

"O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Quer dizer que moderou o discurso e parece um político diferente. Teria de fazer essa reflexão”, admitiu Cotrim de Figueiredo, esta segunda-feira.

André Pestana considera estas declarações uma demonstração de "proximidade muito estranha" a Ventura. O sindicalista refere que muitos jovens haviam decidido votar no liberal em oposição à "direita retrógada de Ventura", mas que, afinal, "Cotrim está a revelar as suas garras".

"Diria que deu vários tiros no pé, revelou uma proximidade muito estranha a André Ventura", disse o candidato a Belém.