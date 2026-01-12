Ouvir
André Pestana acusa Cotrim de "proximidade muito estranha" a Ventura

12 jan, 2026 - 19:44 • Jaime Dantas

O candidato presidencial diz que o adversário apoiado pela Iniciativa Liberal "mostrou as suas garras" ao admitir ponderar um eventual apoio a André Ventura, caso este chegasse à segunda volta.

O candidato André Pestana acusou, esta segunda-feira, João Cotrim de Figueiredo de "mostrar as suas garras" ao admitir ponderar um apoio a André Ventura, caso o líder do Chega passe à segunda volta das eleições presidenciais.

À margem de uma ação de campanha no mercado do Fundão, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse "não excluir qualquer candidato" a Belém.

"O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Quer dizer que moderou o discurso e parece um político diferente. Teria de fazer essa reflexão”, admitiu Cotrim de Figueiredo, esta segunda-feira.

André Pestana considera estas declarações uma demonstração de "proximidade muito estranha" a Ventura. O sindicalista refere que muitos jovens haviam decidido votar no liberal em oposição à "direita retrógada de Ventura", mas que, afinal, "Cotrim está a revelar as suas garras".

"Diria que deu vários tiros no pé, revelou uma proximidade muito estranha a André Ventura", disse o candidato a Belém.

Pestana defende mais apoios à habitação

Durante a visita à Cooperativa Tripeira da Barranha, em Matosinhos, para falar sobre habitação, o candidato e ex-dirigente do sindicato STOP defendeu que, além da construção de habitação pública no médio e longo prazo, o Governo apoie desde já as famílias em dificuldade para pagar a renda.

"O Estado, neste momento, devia já não permitir que nenhuma família em Portugal faça um esforço muito superior aos 30% em habitação", afirma.

Para Pestana, a solução passaria por "comparticipar as famílias para que o agregado familiar não tivesse um esforço financeiro superior a 30%", medida que seria financiada taxando "grandes empresas como a Galp e a Jerónimo Martins, porque estão a ganhar muito dinheiro", remata.

  • Manuel Ferraz
    12 jan, 2026 Portugal 20:31
    Este Pestana não vale nada. Vergonha

