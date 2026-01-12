Contra o liberal "radical", Mendes assume-se como o candidato que vai defender a democracia

O dia não podia ter corrido melhor a Marques Mendes, que aproveitou o dia mau de João Cotrim de Figueiredo para mudar o discurso e dizer que esta candidatura presidencial é de um homem “moderado” contra o “radical” e que Mendes é o único que garante a defesa da democracia.

“Meus caros amigos, a democracia está, como nós sabemos, sob ameaça”, disse esta segunda-feira Marques Mendes, num comício em Vila Pouca de Aguiar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mendes escolhe Cotrim como alvo dizendo que é um candidato cheio de contradições, “disseram-nos que era a direita liberal e, afinal, parece que é a direita radical”, para concluir que, “na prática, a candidatura da IL quere entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia", criticou Marques Mendes, tentando travar a fuga de votos do PSD, sobretudo do eleitorado mais jovem, para Cotrim de Figueiredo.

Mendes está animado no palco do auditório da Santa Casa da Misericórdia. Avisa que o problema é ainda mais sério e assume-se como o candidato moderado contra o radical.

“E como se vê por estas declarações de hoje, esta ameaça é cada vez maior. O que significa que esta minha candidatura, para além de ser a candidatura da moderação, do equilíbrio, da estabilidade, tem de ser também, e vai ser, a candidatura da defesa da democracia.”