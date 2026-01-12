Contra o liberal "radical", Mendes assume-se como o candidato que vai defender a democracia

12 jan, 2026 - 22:25 • Manuela Pires
O dia não podia ter corrido melhor a Marques Mendes, que aproveitou o dia mau de João Cotrim de Figueiredo para mudar o discurso e dizer que esta candidatura presidencial é de um homem “moderado” contra o “radical” e que Mendes é o único que garante a defesa da democracia.
“Meus caros amigos, a democracia está, como nós sabemos, sob ameaça”, disse esta segunda-feira Marques Mendes, num comício em Vila Pouca de Aguiar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Mendes escolhe Cotrim como alvo dizendo que é um candidato cheio de contradições, “disseram-nos que era a direita liberal e, afinal, parece que é a direita radical”, para concluir que, “na prática, a candidatura da IL quere entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia", criticou Marques Mendes, tentando travar a fuga de votos do PSD, sobretudo do eleitorado mais jovem, para Cotrim de Figueiredo.
Mendes está animado no palco do auditório da Santa Casa da Misericórdia. Avisa que o problema é ainda mais sério e assume-se como o candidato moderado contra o radical.
“E como se vê por estas declarações de hoje, esta ameaça é cada vez maior. O que significa que esta minha candidatura, para além de ser a candidatura da moderação, do equilíbrio, da estabilidade, tem de ser também, e vai ser, a candidatura da defesa da democracia.”
E apela: “Para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda, eu estarei aqui, sempre como referencial da defesa de um Portugal livre, plural e democrático”, garante o antigo líder do PSD.
Mendes apontou as contradições de Cotrim para concluir que com ele ninguém vai ao engano, “não há surpresas”, e considerou que isso é “uma garantia de segurança e de confiança para o futuro”.
No arranque da segunda semana de campanha, Mendes fala num tempo decisivo, apesar de ter a certeza que vai à segunda volta e até já sabe o que vai fazer na campanha.
“Vou ter de fazer um debate com o meu adversário, depois há a parte em que vou visitar o país, tenho que ver as zonas do país a ir, sim. A minha cabeça está preparada para mais quatro semanas de campanha”, afirmou aos jornalistas depois de uma visita à feira, em Paredes.
“O que faz falta é animar a malta”, canta Fernanda, que vende panos de cozinha e toalhas turcas na feira de Paredes. Já passa das 11h00 da manhã, a feira está quase vazia quando chega o candidato, a comitiva e os jornalistas que se aproximam das várias bancas.
Esta manhã, o PSD mobilizou os dirigentes locais, a presidente da concelhia, o secretário-geral Hugo Soares e veio também António Lobo Xavier e o mandatário do Porto, o médico Fernando Póvoas, e outros militantes que animam a manhã.