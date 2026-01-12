Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta

O candidato liberal foi ainda mais longe, rejeitando a lógica dos apoios cruzados : “ Eu não preciso de ‘endorsement’ de ninguém , lamento. E, nesse sentido, se calhar, também não preciso de dar ‘endorsement’ a ninguém . Eu não sou dono dos votos que me confiaram na primeira volta”, disse.

“Não acho que precise”, afirmou. “ Os votos não são dos candidatos, são das pessoas . As pessoas terão de fazer essa escolha. Estão lá dois candidatos, escolham”.

Em sentido contrário, João Cotrim de Figueiredo garantiu que, se for ele a chegar à segunda volta, dispensa apoios formais de outros candidatos , defendendo que os votos pertencem aos eleitores e não às candidaturas.

“ O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci . Quer dizer que se moderou o discurso e parece um político diferente. Teria de fazer essa reflexão. Não excluo ninguém ”, afirmou.

“Não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda sobre que candidatos vamos estar a falar” , começou por dizer, acrescentando que vê sinais de mudança no líder do Chega.

À margem de uma ação de campanha no mercado do Fundão, Cotrim de Figueiredo foi questionado sobre o cenário de ficar fora da segunda volta e de um eventual confronto entre Ventura e outro candidato. O liberal afirmou que qualquer decisão terá de ser cuidadosamente ponderada , sublinhando que não fecha a porta a nenhum nome.

O candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, admitiu esta segunda-feira que não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta das eleições presidenciais, caso não consiga ficar entre os dois mais votados no próximo domingo.

Cotrim respondeu também às críticas feitas na última noite por Gouveia e Melo, que apontou os vídeos do candidato liberal a fazer o pino nas redes sociais como sinal de falta de seriedade. Para Cotrim, essas críticas revelam nervosismo dos adversários.

“Esqueceram-se de olhar para mim. Esqueceram-se de que, quando eu digo que tenho possibilidade de ir à segunda volta, é porque acho mesmo que tenho e que deviam ter levado isso a sério”, afirmou. “Acordaram agora, estão um bocadinho desorientados”, atirou.

Questionado pela Renascença sobre a ideia de que “os problemas do país não se resolvem a fazer o pino”, o candidato respondeu com ironia: “Talvez se eles soubessem fazer o pino não necessitassem da mesma coisa. Estão a defender as suas próprias candidaturas”, destacou.

Cotrim de Figueiredo deixou ainda um recado aos restantes candidatos, desafiando-os a centrarem-se nas suas propostas para o país. “Estão a dizer ao que vêm? Estão a dizer o que fariam diferente a partir da Presidência da República? Não”, criticou. “Portanto, parem de olhar para o lado, façam melhor as candidaturas e talvez não sejam surpreendidos”, completou.

Mais tarde, confrontado pela Renascença sobre o que tinha mudado — o candidato apoiado pela IL chegou a dizer que apoiaria todos menos Ventura —, Cotrim respondeu que "não mudou absolutamente nada". Agora há uma "convicção que a dinâmica de campanha me obriga a ponderar profundamente aquilo que vai ser o cenário na segunda-feira".

De resto, desvalorizou as declarações do início do dia. "Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Os meus queridos adversários, mantenham a calma, não tentem interpretar as palavras que eu não disse como alguma assunção de alguma coisa que não seja extrema confiança no que está a acontecer, porque não são eles que vão determinar quem é que está na segunda volta, são os portugueses e esses estão, ao que tudo indica, a escolher crescentemente apoiar esta candidatura."

[Notícia atualizada às 16h27 com novas declarações de Cotrim à Renascença]