Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta

O candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, admitiu esta segunda-feira que não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta das eleições presidenciais, caso não consiga ficar entre os dois mais votados no próximo domingo.

À margem de uma ação de campanha no mercado do Fundão, Cotrim de Figueiredo foi questionado sobre o cenário de ficar fora da segunda volta e de um eventual confronto entre Ventura e outro candidato. O liberal afirmou que qualquer decisão terá de ser cuidadosamente ponderada, sublinhando que não fecha a porta a nenhum nome.

“Não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda sobre que candidatos vamos estar a falar”, começou por dizer, acrescentando que vê sinais de mudança no líder do Chega.

“O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Quer dizer que se moderou o discurso e parece um político diferente. Teria de fazer essa reflexão. Não excluo ninguém”, afirmou.

Em sentido contrário, João Cotrim de Figueiredo garantiu que, se for ele a chegar à segunda volta, dispensa apoios formais de outros candidatos, defendendo que os votos pertencem aos eleitores e não às candidaturas.

“Não acho que precise”, afirmou. “Os votos não são dos candidatos, são das pessoas. As pessoas terão de fazer essa escolha. Estão lá dois candidatos, escolham”.

O candidato liberal foi ainda mais longe, rejeitando a lógica dos apoios cruzados: “Eu não preciso de ‘endorsement’ de ninguém, lamento. E, nesse sentido, se calhar, também não preciso de dar ‘endorsement’ a ninguém. Eu não sou dono dos votos que me confiaram na primeira volta”, disse.