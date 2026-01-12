Cotrim reconhece que votar em si "é um voto inútil", diz Mendes

Um voto em Cotrim Figueiredo é um voto inútil. Marques Mendes assim o diz, reagindo às declarações do candidato apoiado pelo Livre de poder vir a apoiar André Ventura numa segunda volta para as presidenciais.

"Cotrim Figueiredo, ao dizer o que disse, está no fundo a reconhecer que não vai à segunda volta. Está a reconhecer aquilo que muita gente diz, que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil, inútil, porque não vai passar à segunda volta, porque não vai ganhar", afirmou.

Marques Mendes falava com os jornalistas no final de uma visita à feira de Paredes, no distrito do Porto, numa manhã em que o mercado estava quase vazio, mas em que a máquina do PSD apareceu para ajudar o candidato.

Marques Mendes, que aproveitou para comprar presunto e tangerinas, esclareceu que está já a preparar-se para a segunda volta e para mais um mês de campanha.

"Houve uma pessoa que me abordou dizendo que só falta uma semana: eu disse, não, não, faltam quatro semanas, portanto, a minha perspetiva é a do dia 8 de fevereiro", disse o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS. "É por isso que até adapto os meus descansos a pensar nisso. Porque não faltam cinco dias, faltam, provavelmente, quatro semanas."

Aliás, o candidato disse já ter previsto fazer um debate com aquele que venha a ser o seu adversário e que terá de pensar quais as zonas do país a visitar nessa segunda fase — que acontecerá caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos expressos a 18 de janeiro.

Sobre as presenças na sua campanha nesta primeira volta, em resposta a perguntas dos jornalistas, disse não estar "nada previsto" quanto a uma participação do antigo Presidente Cavaco Silva, que já lhe declarou apoio.