Ex-assessora da IL acusa Cotrim de assédio sexual. Candidato nega e avança para tribunal

Uma ex-assessora da Iniciativa Liberal (IL) no parlamento acusou esta segunda-feira João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual e laboral, com o candidato a negar as acusações e a afirmar que irá avançar com um processo por difamação.

A Renascença apurou, junto de duas fontes de diferentes partidos políticos, que a publicação em causa foi postada este domingo num grupo restrito de amigos chegados na rede social Instagram, cuja composição e número de membros é desconhecido.

Entretanto, a Renascença contactou também a denunciante, não tendo obtido qualquer resposta.



Numa publicação privada nas redes sociais, a ex-assessora da IL, que esteve no cargo entre 24 de maio de 2022 e 20 de outubro de 2023, afirma que reconhece "inteligência e competência" a Cotrim de Figueiredo, mas relata episódios de assédio do agora candidato presidencial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ex-assessora diz que "esteve calada" e que "assim vai continuar", mas que não quer ver Cotrim como Presidente da República: "Não suporto a ideia de o ver em Belém", termina.

"É completamente falso", diz Cotrim de Figueiredo

Em reação à acusação, em declarações na Covilhã, Cotrim disse que é "completamente falso" e que não irá comentar mais o assunto, recusando desistir da candidatura.