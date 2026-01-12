Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Ex-assessora da IL acusa Cotrim de assédio sexual. Candidato nega e avança para tribunal

12 jan, 2026 - 18:21 • Diogo Camilo , Alexandre Abrantes Neves

Funcionária, que esteve com a Iniciativa Liberal no Parlamento entre maio de 2022 e outubro de 2023, alega comportamentos de assédio por parte Cotrim de Figueiredo e pressões para "minar propostas de trabalho". Candidato fala em "calúnia" e avança que irá processar a ex-assessora por difamação.

A+ / A-
João Cotrim de Figueiredo nega acusação de assédio
João Cotrim de Figueiredo nega acusação de assédio. Foto: Lusa

Uma ex-assessora da Iniciativa Liberal (IL) no parlamento acusou esta segunda-feira João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual e laboral, com o candidato a negar as acusações e a afirmar que irá avançar com um processo por difamação.

A Renascença apurou, junto de duas fontes de diferentes partidos políticos, que a publicação em causa foi postada este domingo num grupo restrito de amigos chegados na rede social Instagram, cuja composição e número de membros é desconhecido.

Entretanto, a Renascença contactou também a denunciante, não tendo obtido qualquer resposta.

Numa publicação privada nas redes sociais, a ex-assessora da IL, que esteve no cargo entre 24 de maio de 2022 e 20 de outubro de 2023, afirma que reconhece "inteligência e competência" a Cotrim de Figueiredo, mas relata episódios de assédio do agora candidato presidencial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ex-assessora diz que "esteve calada" e que "assim vai continuar", mas que não quer ver Cotrim como Presidente da República: "Não suporto a ideia de o ver em Belém", termina.

"É completamente falso", diz Cotrim de Figueiredo

Em reação à acusação, em declarações na Covilhã, Cotrim disse que é "completamente falso" e que não irá comentar mais o assunto, recusando desistir da candidatura.

Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta

Presidenciais 2026

Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta

Candidato liberal admite ponderar apoio na segunda(...)

"É completamente falso. Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora", afirmou.

Em comunicado, a campanha de Cotrim de Figueiredo fala em "esperados ataques a uma candidatura que tem vindo em crescendo" e numa "calúnia" que é "totalmente destituída de fundamento".

"No fim da campanha aparece agora uma acusação de assédio. É completamente falso. Isto é a política mais suja que há. Nunca pensei que pudessem ir tão baixo para me atacar. É indigno", escreveu Cotrim.

"É de uma gravidade que não pode ser deixada passar sem reação e, por isso mesmo, para além deste esclarecimento, irei processar por difamação a pessoa em causa, independentemente das suas circunstâncias e das funções que exerce num dos gabinetes do atual Governo", acrescentou em comunicado.

O candidato apela a que "acusações, baixas, vis e torpes" não distraiam os eleitores.

Em publicação nas redes sociais, a deputada liberal Joana Cordeiro, que também era deputada parlamentar no mesmo período de Cotrim de Figueiredo, também desmentiu a acusação: "Não é verdade! Trabalhei diretamente com o João e com a pessoa em causa durante o mesmo período e nunca vi, ouvi - nem sequer ouvi falar - qualquer frase, atitude ou comportamento que pudesse ser considerado incorreto", escreveu.

[notícia corrigida às 20h39 - publicação no Instagram da antiga assessora não foi pública. Foi publicada num grupo restrito de amigos]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)