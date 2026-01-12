Ex-assessora da IL acusa Cotrim de assédio sexual. Candidato nega e avança para tribunal

Uma ex-assessora da Iniciativa Liberal no parlamento acusou esta segunda-feira João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual e laboral, com o candidato a negar as acusações e a avançar que irá avançar com um processo por difamação.

Numa publicação nas redes sociais que esteve inicialmente pública e mais tarde tornou privada, Inês Bichão, que esteve no cargo entre 24 de maio de 2022 e 20 de outubro de 2023, afirma que reconhece "inteligência e competência" a Cotrim de Figueiredo e relata episódios de assédio do agora candidato presidencial.

"Nunca vou esquecer das várias vezes em que bloqueei quando me disse 'excelente trabalho, só falta abrires as pernas comigo', 'de que tipo de homens gostas?', 'mais grossa ou mais comprida?'. Não vou esquecer do que acontece às pessoas que não fazem o que ele quer ou que pensam diferente de si. E dos telefonemas que faz logo a seguir para minar propostas de trabalho'", escreve.

A ex-assessora diz que "esteve calada" e que "assim vai continuar", mas que não quer ver Cotrim como Presidente da República: "Não suporto a ideia de o ver em Belém", termina.~

"É completamente falso", diz Cotrim de Figueiredo

Em reação à acusação, em declarações na Covilhã, Cotrim disse que é "completamente falso" e que não irá comentar mais o assunto, recusando desistir da candidatura.

"É completamente falso. Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora", afirmou.

Em comunicado, a campanha de Cotrim de Figueiredo fala em "esperados ataques a uma candidatura que tem vindo em crescendo" e numa "calúnia" que é "totalmente destituída de fundamento".

"É de uma gravidade que não pode ser deixada passar sem reação e, por isso mesmo, para além deste esclarecimento, irei processar por difamação a pessoa em causa, independentemente das suas circunstâncias e das funções que exerce num dos gabinetes do atual Governo", afirma Cotrim.

O candidato apela que "acusações, baixas, vis e torpes" não distraiam os eleitores.