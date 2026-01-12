Maioria de candidatos presidenciais passa no Interior o nono dia de campanha oficial

O Interior está esta segunda-feira em destaque na agenda dos candidatos presidenciais, num nono dia de campanha para as eleições presidenciais disperso praticamente por todo Portugal continental.

São três os candidatos que estarão hoje em Vila Real, o primeiro dos quais André Ventura, que visita a Adega Vila Real pelas 11h30, numa jornada em que o líder do Chega também tem prevista uma arruada ao final da tarde em Mirandela, cidade do distrito de Bragança.

Após contactar com a população na Feira de Paredes, na área metropolitana do Porto, Luís Marques Mendes é o segundo candidato presidencial a parar naquela cidade, onde almoça, antes de seguir para a Santa Casa da Misericórdia de Vila Pouca de Aguiar, no mesmo distrito.

Depois do antigo secretário-geral do PSD, será a vez de António José Seguro ter, não uma, mas duas ações de campanha em Vila Real: antes de uma arruada, estará no Conservatório local.

O candidato apoiado pelos socialistas começa a jornada em Barcelos, onde tem previsto um contacto com a população, e termina em Bragança, com uma sessão no Auditório Paulo Quintela.

Também João Cotrim Figueiredo elegeu o Interior, mais concretamente o distrito de Castelo Branco, para o seu nono dia oficial de campanha, começando na Feira Municipal do Fundão.

O antigo líder da Iniciativa Liberal, partido que o apoia nestas eleições presidenciais, prossegue a agenda com uma visita à empresa Dinifer, em Castelo Branco, fechando o dia na UBI Medical, na Covilhã.

No Centro do país estará Henrique Gouveia e Melo, que inicia as ações de campanha bem cedo, mais concretamente às 8h30, na conhecida Feira de Espinho, prosseguindo no distrito de Aveiro para uma descida do rio Paiva, em Arouca.

À tarde, o antigo chefe do Estado-Maior da Armada vai à empresa Sensing Future Technologies, em Coimbra, cidade onde também se encontra com a população, antes de jantar em Alcobaça, já no distrito de Leiria.

Em Lisboa, estarão Jorge Pinto e Catarina Martins, com o candidato apoiado pelo Livre a visitar a Casa Qui e a Comunidade Energética de Telheiras, e a ex-líder do Bloco de Esquerda a conhecer o Campus Solar – projeto-piloto agrovoltaico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - e o Laboratório do Futuro da mesma instituição.

Antes, Martins visita o Seixal Criativo – Escola de Bits e Átomos, no distrito de Setúbal.

Apenas André Pestana, o sindicalista que elegeu Matosinhos (Porto) para uma ação sobre habitação, e António Filipe ‘destoam’ neste nono dia oficial de campanha para as eleições presidenciais, agendadas para domingo.

O candidato apoiado pelo PCP vai estar no Alentejo, mais concretamente em Elvas, onde visita a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, e em Campo Maior, onde almoça com apoiantes. Termina o dia em Évora, com duas ações: contacto com comerciantes e uma sessão pública no Palácio Dom Manuel.

Também no Alentejo, em Portalegre, está o candidato Humberto Correia, com uma iniciativa na Praça do Rossio entre as 11h00 e as 13h00. Sem agenda para hoje está o músico Manuel João Vieira.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no domingo, numas eleições cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.