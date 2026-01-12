Montenegro? “Claro que faremos uma boa equipa", diz Gouveia e Melo

Na Feira de Espinho, terra natal de Luís Montenegro, a futura e eventual relação com o Governo veio à baila na campanha de Gouveia e Melo.

Num primeiro momento, a referência ao primeiro-ministro valeu uma não resposta do candidato presidencial. “Isso é manteiga e depois uma casca de banana por cima”, brincou Gouveia e Melo, entre risos, evitando comentar a coincidência de Espinho como ponto de ação de campanha.

Mais tarde, e perante a insistência dos jornalistas, era mais perentório ao garantir que uma eventual relação com o chefe do executivo tem tudo para dar certo. “Claro, sim, claro que faremos uma boa equipa. Eu farei uma boa equipa com qualquer primeiro-ministro”, disse Gouveia e Melo esclarecendo que, caso seja eleito, não será oposição.

“Não se usa o Palácio de Belém como plataforma contra o Governo. Não é uma plataforma partidária, mas de ajuda ao Governo. Com a exigência e, claro, também, quando puder com conselhos”, atirou.

Apesar da boa relação, Gouveia e Melo assume que terá um papel de transparência – algo que falta no sistema político, lamentou.

“A transparência, muitas vezes, vê-se também com a coragem para explicar à população as coisas que são difíceis de explicar. Há uma tendência para dourar a pílula. Isso é infantilizar a população”, rematou Gouveia e Melo que da Feira de Espinho levou um pedido: “Tem de sorrir, mostrar os dentes. Tem de fazer como o Goucha, está bem?”, pediu uma feirante.

Gouveia e Melo acedeu e sorriu antes de arrancar para Castelo de Paiva, onde foi descer em raftiing o rio Paiva. Tempo suficiente o candidato apoiado pela IL, João Cotrim de Figueiredo vir a público admitir que terá de refletir em quem votar num cenário de Ventura e Seguro numa segunda volta. Foi ainda de fato de mergulho molhado que Gouveia reagiu.

“Já não fico surpreendido com nada, já vi tanta coisa nesta campanha”, atirou entre risos. “Já vi desde umas eleições, que deviam ser presidenciais, transformarem-se em quase umas segundas legislativas e já vi todo o tipo de táticas e estratégias. Portanto, já nada me surpreende” atirou, garantido que, numa segunda volta, não pensa votar noutro candidato que não seja ele. “Isso para mim é um cenário que não se põe na minha cabeça”, rematou.