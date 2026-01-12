Pedro Frazão, do Chega, nega intenção de ofender ou acusar líder do BE

O deputado do Chega Pedro Frazão, acusado de difamação na sequência de uma publicação feita, em 2021, nas redes sociais, disse, esta segunda-feira, em tribunal, que a legenda do vídeo em questão “não contém nenhuma acusação ao líder bloquista José Manuel Pureza” e mostrou-se “surpreendido” com a interpretação feita.

De acordo com o Ministério Público, Pedro Frazão publicou, em 2021, um vídeo na rede social Twitter de “uma jovem militante/simpatizante do Bloco de Esquerda, em que esta refere, em súmula, ter sido vítima de atos sexuais não consentidos por parte de indivíduo ligado ao referido Partido”, ao qual acrescentou a legenda: “Já não há Pureza no Bloco de Asquereza? #MeToo”. E escreveu num comentário: “Quem será o nojento de 62 anos?”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na primeira sessão do julgamento, Pedro Frazão disse, ainda, que só teve conhecimento da idade de José Manuel Pureza, atual coordenador do Bloco de Esquerda (BE), quando teve acesso à acusação do Ministério Público, e referiu que usou o termo “Pureza”, “como adjetivo e não como nome”.

“Tenho formação cristã e a virtude da pureza é algo que se fala nas recoleções, nos retiros [..] Foi automático ver que naquela situação havia falta de virtude”, referiu, em resposta à procuradora Rita Carmona.

O deputado do Chega afirmou que a publicação “não tinha qualquer tipo de intencionalidade” e referiu que queria manifestar-se “publicamente preocupado” com o caso.

O dirigente partidário mencionou, ainda, não se lembrar se a publicação em causa foi feita por si ou por um dos gestores da sua conta.

“Relaciono-me com o que motiva esta publicação. É um assunto que devemos expor”, defendeu.

O deputado do Chega disse que “nunca” deu “ordem para apagar a publicação”. “Estou de consciência tranquila. É uma publicação que, do meu ponto de vista, não ofendeu ninguém”.

Durante a sessão, Pedro Frazão questionou, ainda, a independência da advogada de José Manuel Pureza, Carmo Afonso, “que defendeu a ilegalização do Chega na RTP” e acusou “o partido de ser racista e xenófobo”.

“O que está em causa é uma ofensa pessoal”

A primeira sessão do julgamento contou, também, com o depoimento de José Manuel Pureza, para quem “o que está em causa é uma ofensa pessoal”.

“Reagiria assim fosse quem fosse o autor”, disse, negando qualquer associação entre este processo judicial e a realização de eleições.

O atual coordenador do Bloco de Esquerda disse, em tribunal, que na publicação de Pedro Frazão “pureza” estava escrito com letra maiúscula. “Pureza é o meu nome. Era eu que estava em causa”, considerou.

José Manuel Pureza relatou, ainda, a “situação de sofrimento psíquico e físico muito forte” que a publicação lhe causou e que o levou a recorrer ao médico, na sequência da “somatização de indignação e nojo” causada, dando conta também do impacto na família e nas pessoas com quem trabalha.

Em tribunal, o coordenador do Bloco de Esquerda contou que a 31 de março de 2022, ou seja, dez meses depois da publicação, Pedro Frazão o interpelou na Assembleia da República.

“Dirigiu-se com um riso sardónico, utilizando as seguintes palavras: ‘Já não há pureza no bloco de asquereza?’. A minha interpretação é que se estaria a referir à publicação nas redes sociais (…) – uma provocação à qual não respondi”.

De acordo com a acusação do Ministério Público, o deputado do Chega “tinha perfeita consciência” de que José Manuel Pureza “pertencia aos órgãos do Bloco de Esquerda, que havia sido eleito deputado por aquele partido e que tinha 62 anos de idade”.

Na altura, o atual coordenador do Bloco de Esquerda era vice-presidente da Assembleia da República e deputado eleito pelo Bloco de Esquerda.