Pedro Nuno Santos anuncia apoio a Seguro. "Sinto-me um candidato abençoado"

Pedro Nuno Santos manifestou esta segunda-feira o seu apoio a António José Seguro para as Presidenciais deste domingo.

Um apoio de um antigo secretário-geral do PS a outro, que expressa o seu agrado pelo partido ter decidido apoiar oficialmente seguro, já que em eleições passadas não o fez "e isso só beneficiou os candidatos de direita".

Numa publicação no Instagram, Pedro Nuno Santos sublinha que está particularmente contente pelo apoio do PS incidir sobre Seguro que caracteriza como "audaz" por não ter "esperado por ninguém" para avançar com uma candidatura a Belém.

Pedro Nuno Santos recorda que foi criticado quando ainda era líder do partido, por abrir a porta a uma candidatura de Seguro e aponta que, atualmente, "tem o apoio de pessoas que nunca estiveram consigo, de pessoas que nunca acreditaram na sua candidatura e de pessoas que, já depois do anúncio da sua candidatura, vieram defender que o PS não apoiasse ninguém".

"António José Seguro conseguiu impor-se e conseguiu convencer até os mais céticos", considera Pedro Nuno Santos.

O ex-líder socialista considera Seguro "sério, honesto e íntegro", qualidades que diz serem "das mais importantes num Presidente da República".

"O mais alto magistrado da nação tem de ser alguém em quem os portugueses possam confiar. Num cenário político de elevada fragmentação partidária precisamos de um Presidente com capacidade e vontade de promover o diálogo aberto e transparente entre as diferentes forças políticas", defende.

Comparando com os restantes candidatos a Belém, Pedro Nuno Santos diz que Seguro "tem a experiência política que Henrique Gouveia e Melo não tem; a independência face ao governo que Marques Mendes não tem; o compromisso com a defesa da constituição que André Ventura e Cotrim Figueiredo nunca terão e a possibilidade de vencer que António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto não têm".

"Precisamos de alguém que a defenda e a que proteja. Alguém que vindo da esquerda social-democrata defenda um país onde todos se sintam respeitados, com justiça social e igualdade de oportunidades", conclui.