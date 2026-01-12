Ouvir
Presidenciais 2026

Polémicas, desafios e vantagem na corrida: análise sobre a candidatura de Cotrim Figueiredo

12 jan, 2026 - 20:38 • Alexandre Abrantes Neves

Até que ponto um eventual apoio a André Ventura numa segunda volta pode afetar a candidatura? Pode Cotrim estar a querer pescar nas águas do líder do Chega? E as picardias com Marques Mendes? Acompanhando de perto a campanha de Cotrim Figueiredo, o jornalista Alexandre Abrantes Neves analisa o percurso do candidato a Belém apoiado pela IL, João Cotrim de Figueiredo.

Ouça aqui a análise do jornalista Alexandre Abrantes Neves à campanha de Cotrim Figueiredo.
Ouça aqui a análise do jornalista Alexandre Abrantes Neves à campanha de Cotrim Figueiredo. Foto: Estela Silva/Lusa

