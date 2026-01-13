André Pestana defende que acordo com Mercosul causa concorrência desleal

O candidato presidencial André Pestana defendeu esta terça-feira que o acordo que será assinado no sábado entre a União Europeia e o Mercosul provoca concorrência desleal e apontou dificuldades para agricultores europeus, incluindo os portugueses.

"Há uma chamada concorrência desleal. Na América do Sul, e isso não tem nada contra os povos da América do Sul, mas as condições de trabalho são muito inferiores, ainda mais inferiores que aqui, e obviamente que isso vai criar e vai tornar que a produção aqui, por exemplo, agrícola da Europa e também de Portugal, vai obviamente dificultar", afirmou.

O candidato reforçou que deve prevalecer "a defesa dos nossos agricultores, porque senão eles não conseguem escoar produtos ou competir com produtos" que podem ter origem em trabalho escravo.

"Já se encontrou trabalho escravo em Portugal, e sabemos disso, mas noutras zonas do planeta isso há em outras dimensões", afirmou.

O sindicalista e um dos fundadores do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.T.O.P.) falava esta manhã aos jornalistas, em frente à Escola Secundária José Falcão, em Coimbra, numa ação de campanha sobre a escola pública.

"Eu choco-me a ver no hipermercado que, por exemplo, kiwis ou peras que vem da África do Sul ou da Argentina, e eu não tenho nada, obviamente, contra esses países, mas é "nonsense", quando nós temos condições em Portugal, perfeitamente, para produzir kiwi, para produzir pera, ou seja, porque estamos aqui a gastar, a poluir e isso aumenta a nossa pegada ecológica", disse Pestana.

Como professor de biologia, reforçou a responsabilidade de "pensar globalmente e agir localmente".