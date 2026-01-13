André Ventura tem moderado o discurso na campanha presidencial?

Como André Ventura ao recuo do adversário Cotrim de Figueiredo sobre um eventual apoio na segunda volta das presidenciais? Está o candidato apoiado pelo Chega a moderar o discurso nesta campanha eleitoral? O ponto de situação no dia em que Ventura andou pelo Minho na caça ao voto.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.